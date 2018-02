Condividi | Red 19:41 A partire da oggi, è possibile richiedere le agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato per l´anno 2016. Si tratta della concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle “utenze deboli” Bonus idrico a Sassari: al via le domande



SASSARI - A partire da oggi (giovedì), a Sassari sarà possibile richiedere le agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato (bonus idrico) per l'anno 2016. Si tratta della concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle "utenze deboli", cioè i nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate. I moduli per partecipare ed il bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune o possono essere richiesti all'Urp, in Corso Angioy15, o allo sportello informazioni del Settore Politiche della casa, in Via Coppino18. Per presentare la domanda, esclusivamente al protocollo generale dell'Ente, c'è tempo fino a mercoledì 21 marzo.