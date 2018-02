Condividi | M.P. 20:00 Si svolgeranno giovedì e venerdì 1 e 2 marzo, presso la sala congressi ‘Filippo Canu’ a Porto Torres, due giornate di attività conclusive del progetto di educazione ambientale Fish & Cheap, promosso dall’Ente Parco dell’Asinara per favorire un consumo responsabile delle risorse ittiche Fish & Cheap all’Asinara: incontro con gli studenti



PORTO TORRES - Si svolgeranno giovedì e venerdì 1 e 2 marzo, presso la sala congressi ‘Filippo Canu’ a Porto Torres, due giornate di attività conclusive del progetto di educazione ambientale Fish & Cheap, promosso dall’Ente Parco dell’Asinara per favorire un consumo responsabile delle risorse ittiche. Durante le due giornate verranno presentati gli elaborati che le scolaresche hanno preparato in seguito alle attività svolte. Fish & Cheap è nato per sensibilizzare il pubblico riguardo le problematiche connesse alla sostenibilità della pesca e all’importanza di garantire un continuo rinnovamento delle risorse ittiche.



In questo contesto è stata enfatizzata l’importanza del consumo responsabile attraverso la promozione della conoscenza di specie non soggette a problemi di sovra pesca (come il cosiddetto ‘pesce povero’). Particolare rilievo, inoltre, è stato dato al valore che rivestono le aree marine protette per la preservazione della biodiversità marina e dell’ambiente, con il coinvolgimento degli operatori di piccola pesca e pescaturismo. Durante il 2017 sono stati coinvolti circa 1400 alunni appartenenti a scolaresche di ogni ordine e grado del centro nord Sardegna. A Porto Torres sono stati coinvolti gli studenti dei comprensivi 1 e 2 e l’istituto Paglietti.



Le attività di educazione ambientale sono state sviluppate in diverse fasi e hanno comportato sia lo svolgimento di lezioni in aula, sia attività con operatori di pesca e pescaturismo dell’area protetta dell’Asinara. A seguito delle diverse esperienze maturate nell’arco delle attività, gli alunni hanno prodotto elaborati inerenti i diversi aspetti correlati alle tematiche trattate. Tali elaborati verranno esposti durante gli eventi che si terranno i giorni 1 e 2 marzo dalle ore 10 alle ore 12.30 a Porto Torres nella sala congressi Filippo Canu. Le mattinate saranno animate dagli educatori che hanno portato avanti le attività con gli studenti e vedranno gli interventi di rappresentanti e collaboratori dell’Ente Parco. Saranno presenti, inoltre, i pescatori coinvolti nelle attività.



Fish & Cheap è un progetto sviluppatosi nelle annualità 2014-2015 grazie al sostegno di fondi europei e dell'Ente Parco. Successivamente il progetto ha trovato continuità grazie alle risorse che l'Ente Parco ha deciso di mettere in campo per proseguire la linea di educazione ambientale avviata nella prima edizione.