La Regione autonoma della Sardegna sta lavorando per la modalità di assegnazione delle risorse per il settore edile sulcitano. Si parla di 8milioni di euro Finanziaria: Regione al lavoro per il Sulcis



CAGLIARI – Dopo la manifestazione di un gruppo di artigiani del Sulcis, che si è tenuta ieri mattina (giovedì) in Viale Trento, a Cagliari, la Regione autonoma della Sardegna ha annunciato che gli uffici sono al lavoro per delineare le modalità di assegnazione delle risorse (8milioni di euro), che l’articolo 3 della Finanziaria regionale destina per gli “Interventi a sostegno delle filiere produttive”, nell’ambito del programma compreso nel Piano straordinario del Sulcis. Per contribuire alla salvaguardia del tessuto produttivo ed al rilancio dell’economia, attraverso il sostegno alla ripresa ed alla crescita del settore edile, sono previste azioni di agevolazione per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.



Come già anticipato nei giorni scorsi al Comitato degli artigiani del Sulcis, alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni datoriali, la Presidenza della Giunta regionale ha dato la disponibilità ad organizzare un incontro la prossima settimana, per illustrare gli interventi previsti. Infatti, l'attuazione della norma richiede una serie di passaggi amministrativi nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità. Nel frattempo, proseguono l'istruttoria da parte della Regione e le interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle modalità attuative di più efficace attuazione.