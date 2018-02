Condividi | Red 13:11 Il prestigioso concorso internazionale enologico di Berlino premia Sn Costantino, il Cannonau Doc di Alghero, che si aggiudica la medaglia d’oro al Berliner wein trophy 2018 Vini: nuovo premio per i Poderi Parpinello



ALGHERO - Eccellente risultato della Poderi Parpinello al concorso internazionale “Berliner wein trophy”, il più quotato evento enologico della Germania. San Costantino 2016, il Cannonau di Sardegna Doc dell'azienda vitivinicola algherese è stato insignito dai giudici della rassegna berlinese con la Medaglia d’Oro. “E’ un importante riconoscimento internazionale di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché premia il lavoro e la passione che da sempre caratterizza la nostra famiglia”, dichiara l’enologo Giampaolo Parpinello, fondatore dell'azienda.



Il Berliner wein trophy è il concorso enologico internazionale diventato nel corso degli anni la più importante e più grande degustazione di vini della Germania. La competizione enologica giunta alla sua 22esima edizione ha visto la partecipazione di 6.700 campioni tra vini, spumanti e liquori provenienti da tutto il mondo. Per quattro giorni, 198 giudici, a porte chiuse, hanno degustato i campioni registrati al concorso sotto il rigoroso controllo dell’Oiv e dell'Uioe. Il restrittivo regolamento dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino consente, tra l’altro, l'attribuzione di premi solo al 30percento dei prodotti presentati.



Quindi, molti dei campioni di vino in concorso, nonostante il punteggio, non hanno ricevuto alcuna medaglia. Infatti, dopo una prima valutazione, tra le migliori etichette di questa edizione è stata effettuata una seconda degustazione e stilato un ulteriore giudizio, una sorta di finalissima tra il top dei vini in gara. Per questo, ogni medaglia assegnata nel Berliner wein trophy è in qualche modo speciale, una garanzia del livello di qualità del vino e rende le etichette premiate le più ricercate tra i consumatori.



