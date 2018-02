Condividi | Red 13:21 Addio vecchi sistemi informatici, al via il trasferimento di un miliardo di righe, quanto i database di quattrocento Comuni. Nuovi servizi web a partire da marzo. Attivato oggi il piano straordinario per la fase transitoria Abbanoa: nasce il software unico



ALGHERO - Agilità e solidità della nuova banca dati, più servizi per i clienti finali. Sono i risultati che Abbanoa si prepara a raggiungere con lo spegnimento di tutti i vecchi sistemi informatici e la creazione del nuovo database unico del servizio idrico della Sardegna. Oggi (venerdì), i sistemi operativi di Abbanoa verranno “spenti” ed inizierà la migrazione al nuovo sistema di circa un miliardo di righe di dati (l’equivalente dei database di quattrocento Comuni): un passaggio delicato che si avvale delle più alte professionalità del settore che si concluderà lunedì 5 marzo. Questo enorme sforzo, che porterà alla digitalizzazione completa del servizio idrico in Sardegna, ha comportato la pianificazione di un piano straordinario per la gestione dei clienti.



Con la nuova piattaforma “Enterprise resorce planning”, Abbanoa sta realizzando una completa integrazione tra i diversi moduli software che porterà non solo alla digitalizzazione dei processi aziendali (gestione delle pratiche), ma anche alla creazione di una “cartella” per ciascun cliente che conterrà la registrazione di tutto ciò che ha riguardato quella posizione, con indicazione della data, del tipo di evento, dell’operatore che ha eseguito la registrazione, con copia del documento che legittima l’operazione stessa. Nel periodo che va da lunedì 26 febbraio a mercoledì 7 marzo, l’operatività degli sportelli fisici/on-line di tutta la Sardegna sarà sospesa e sostituita da un presidio informativo. Per ridurre al massimo i disagi che la migrazione di una massa così imponente di dati e l’accensione del nuovo sistema informativo integrato Erp comporta, Abbanoa ha potenziato gli Sportelli territoriali non operativi, ma aperti per sole informazioni; il Call center 800 062 692 sempre attivo, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.15 ed il sabato fino alle 13.15; Servizio mail all'indirizzo web info@abbanoa.it per acquisizione delle richieste; Servizio di segnalazione guasti telefonando al numero 800/022040 operativo h24.



Abbanoa è ora in grado di supportare il processo di digitalizzazione della gestione del cliente, allargando la gamma delle prestazioni agibili via web (comodamente da casa) e favorire controlli di sistema nella correttezza della lavorazione dei dati del cliente avvalendosi di tecnologia mobile. Dal punto di vista del cliente, il nuovo sistema informativo apre la strada ad un ampliamento di servizi web molto rilevante, in aggiunta al pagamento automatizzato. Terminata la migrazione, da marzo entrerà in funzione ”Pronto web”, uno sportello on-line con tanti servizi web in più, che si aggiungono a quelli già esistenti. I clienti potranno effettuare diverse operazioni direttamente da casa: nuovo allaccio idrico integrato (acqua, fogna e depurazione), nuovo allaccio idrico (solo acqua), nuovo allaccio fognario, lavori modifica allaccio, prima attivazione, subentro/riattivazione, voltura e voltura per successione, voltura a titolo gratuito, disdetta, intervento di verifica pressione, intervento di verifica misuratore, reclamo fatturazione, richiesta informazioni scritta, reclamo generico, richiesta di rimborso, piano di rientro, variazione indirizzo spedizione documenti, variazione tariffa applicata, consultazione bollette e grafico consumi, caricamento autolettura (scrittura diretta su Db in caso di lettura valida), variazioni anagrafica dati di contatto (scrittura diretta su Db) e pagamento on-line. Commenti ALGHERO - Agilità e solidità della nuova banca dati, più servizi per i clienti finali. Sono i risultati che Abbanoa si prepara a raggiungere con lo spegnimento di tutti i vecchi sistemi informatici e la creazione del nuovo database unico del servizio idrico della Sardegna. Oggi (venerdì), i sistemi operativi di Abbanoa verranno “spenti” ed inizierà la migrazione al nuovo sistema di circa un miliardo di righe di dati (l’equivalente dei database di quattrocento Comuni): un passaggio delicato che si avvale delle più alte professionalità del settore che si concluderà lunedì 5 marzo. Questo enorme sforzo, che porterà alla digitalizzazione completa del servizio idrico in Sardegna, ha comportato la pianificazione di un piano straordinario per la gestione dei clienti.Con la nuova piattaforma “Enterprise resorce planning”, Abbanoa sta realizzando una completa integrazione tra i diversi moduli software che porterà non solo alla digitalizzazione dei processi aziendali (gestione delle pratiche), ma anche alla creazione di una “cartella” per ciascun cliente che conterrà la registrazione di tutto ciò che ha riguardato quella posizione, con indicazione della data, del tipo di evento, dell’operatore che ha eseguito la registrazione, con copia del documento che legittima l’operazione stessa. Nel periodo che va da lunedì 26 febbraio a mercoledì 7 marzo, l’operatività degli sportelli fisici/on-line di tutta la Sardegna sarà sospesa e sostituita da un presidio informativo. Per ridurre al massimo i disagi che la migrazione di una massa così imponente di dati e l’accensione del nuovo sistema informativo integrato Erp comporta, Abbanoa ha potenziato gli Sportelli territoriali non operativi, ma aperti per sole informazioni; il Call center 800 062 692 sempre attivo, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.15 ed il sabato fino alle 13.15; Servizio mail all'indirizzo web info@abbanoa.it per acquisizione delle richieste; Servizio di segnalazione guasti telefonando al numero 800/022040 operativo h24.Abbanoa è ora in grado di supportare il processo di digitalizzazione della gestione del cliente, allargando la gamma delle prestazioni agibili via web (comodamente da casa) e favorire controlli di sistema nella correttezza della lavorazione dei dati del cliente avvalendosi di tecnologia mobile. Dal punto di vista del cliente, il nuovo sistema informativo apre la strada ad un ampliamento di servizi web molto rilevante, in aggiunta al pagamento automatizzato. Terminata la migrazione, da marzo entrerà in funzione ”Pronto web”, uno sportello on-line con tanti servizi web in più, che si aggiungono a quelli già esistenti. I clienti potranno effettuare diverse operazioni direttamente da casa: nuovo allaccio idrico integrato (acqua, fogna e depurazione), nuovo allaccio idrico (solo acqua), nuovo allaccio fognario, lavori modifica allaccio, prima attivazione, subentro/riattivazione, voltura e voltura per successione, voltura a titolo gratuito, disdetta, intervento di verifica pressione, intervento di verifica misuratore, reclamo fatturazione, richiesta informazioni scritta, reclamo generico, richiesta di rimborso, piano di rientro, variazione indirizzo spedizione documenti, variazione tariffa applicata, consultazione bollette e grafico consumi, caricamento autolettura (scrittura diretta su Db in caso di lettura valida), variazioni anagrafica dati di contatto (scrittura diretta su Db) e pagamento on-line.