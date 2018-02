Condividi | M.P. 13:56 Altre quattro auto sono state rimosse dalle strade di Porto Torres, nei giorni scorsi, dal Comando di Polizia Locale, nell´ambito del programma di recupero e smaltimento dei veicoli abbandonati Porto Torres: Polizia locale rimuove 4 auto abbandonate



PORTO TORRES - Altre quattro auto sono state rimosse dalle strade di Porto Torres, nei giorni scorsi, dal Comando di Polizia Locale, nell'ambito del programma di recupero e smaltimento dei veicoli abbandonati. Accertamenti di polizia giudiziaria sono ancora in corso sul mezzo abbandonato in piazza Cagliari 1970, ma entro breve, assicura il Comando, si procederà alla sua rimozione.



Alle auto recuperate dall'inizio del 2018 si sommano altre cinque autovetture rottamate lo scorso anno. Sono, inoltre, in fase di perfezionamento gli atti relativi alla rimozione di quattro auto nei pressi del campo rom, mentre altre undici sono state già censite per un ulteriore affidamento a un'azienda esterna che dovrà provvedere allo smaltimento.



