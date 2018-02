Condividi | Red 14:48 Il Comune ripartisce 183.858,75euro per il contributo erogato direttamente dal gestore del Servizio idrico, finalizzato alla riduzione dei costi della bolletta dell´acqua o delle eventuali situazioni di morosità pregresse e riferite ai consumi dell’anno 2016 Bonus idrico ad Alghero: domande entro il 28 febbraio



ALGHERO - Il Comune di Alghero ripartisce 183.858,75euro per il “Bonus idrico”, il contributo erogato direttamente dal gestore del Servizio idrico, finalizzato alla riduzione dei costi della bolletta dell'acqua o delle eventuali situazioni di morosità pregresse e riferite ai consumi dell’anno 2016. Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e indirizzate al Settore V–Servizi Sociali e alla famiglia dovranno pervenire a mezzo posta o presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Columbano 44, entro e non oltre mercoledì 28 febbraio.



L'orario di apertura del Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30; sabato, dalle 10 alle 12. Per informazioni, si può contattare il Comune di Alghero-Servizi Sociali e alla famiglia, in Viale della Resistenza 17, o telefonando ai numeri 079/9978570, 079/9978564 o 079/9978499, o inviando una Pec al'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it; recandosi all'InfoAlghero a Lo Quarter, in Largo San Francesco, telefonando al numero 079/979054 o inviando una e-mail all'indirizzo web infoalghero@comune.alghero.ss.it, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30; il sabato, dalle 10 alle 12. Commenti ALGHERO - Il Comune di Alghero ripartisce 183.858,75euro per il “Bonus idrico”, il contributo erogato direttamente dal gestore del Servizio idrico, finalizzato alla riduzione dei costi della bolletta dell'acqua o delle eventuali situazioni di morosità pregresse e riferite ai consumi dell’anno 2016. Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e indirizzate al Settore V–Servizi Sociali e alla famiglia dovranno pervenire a mezzo posta o presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Columbano 44, entro e non oltre mercoledì 28 febbraio.L'orario di apertura del Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30; sabato, dalle 10 alle 12. Per informazioni, si può contattare il Comune di Alghero-Servizi Sociali e alla famiglia, in Viale della Resistenza 17, o telefonando ai numeri 079/9978570, 079/9978564 o 079/9978499, o inviando una Pec al'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it; recandosi all'InfoAlghero a Lo Quarter, in Largo San Francesco, telefonando al numero 079/979054 o inviando una e-mail all'indirizzo web infoalghero@comune.alghero.ss.it, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30; il sabato, dalle 10 alle 12.