Condividi | Red 15:04 Ieri mattina, gli agenti della Sezione Volanti della locale Questura, hanno arrestato per furto un sassarese, già noto alle Forze dell´ordine Furto a Sassari: 32enne in manette



SASSARI - Ieri mattina (giovedì), gli agenti della Sezione Volanti della Questuradi Sassari, hanno arrestato per furto un 32enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine. Intorno alle 9, i poliziotti, passando in Via Padre Costantino Devilla, hanno fermato un giovane risultato in possesso di una carta bancomat, intestata ad un’altra persona. Lo stesso, in merito alle circostanze inerenti la carta, non ha saputo fornire delle credibili giustificazioni.



Pertanto, è stato accompagnato negli uffici della Questura e segnalato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, in quanto responsabile del reato di ricettazione. Poi, nella tarda mattinata, in una via del centro cittadino, gli operatori di polizia hanno nuovamente notato il 32enne che, con fare sospetto, si allontanava di buon passo con in mano una busta da spesa. Da un primo controllo sul posto, si è appurato che il giovane aveva nascosto nella busta una tronchesina ed un giubbotto nuovo, a cui era stata rimossa, in modo maldestro la placca antitaccheggio.



Successivamente, gli agenti hanno accertato che il capo di abbigliamento era stato sottratto, poco prima da una vicina attività commerciale. Appurato l'evolversi dei fatti e la piena responsabilità del giovane, lo stesso è stato accompagnato in stato d'arresto, per il reato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, negli uffici della Questura. Dopo le formalità di rito, il reo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida, che si terrà oggi nel Tribunale di Sassari.