La caserma di Pratosardo torna alla piena operatività



NUORO - «La restituzione alla piena operatività della caserma di Pratosardo è il primo passo concreto nell'attuazione dell'intesa firmata a dicembre con la ministra della Difesa Pinotti, ed è una risposta che il territorio attendeva da molto tempo». Lo ha detto ieri pomeriggio (giovedì), nell’Aula consiliare del Comune di Nuoro, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, intervenendo con il sindaco Andrea Soddu ed il generale Claudio Graziano, capo di Stato maggiore della Difesa, alla cerimonia della consegna delle chiavi della struttura. Contestualmente al passaggio della caserma di Pratosardo, che è andata dal Comune alla Difesa, è stato avviato il rilascio della caserma Loy, che sarà riconsegnata alla città entro agosto e diventerà la sede del Consorzio universitario nuorese.



«Questo risultato significativo che arriva ad appena due mesi da quella firma, è un esempio di efficace collaborazione tra Istituzioni - ha proseguito Pigliaru - Regione, Comune, Agenzia del Demanio, Avvocatura dello Stato e, naturalmente, la Difesa, uniti per un comune fine, hanno saputo lavorare per la sua attuazione. Oggi ci sentiamo tutti vincitori e questo stesso spirito dovrà guidarci nelle prossime settimane, quando anche altri obiettivi definiti nell’Intesa del 18 dicembre saranno conseguiti», ha proseguito il governatore dell'Isola, che ha invitato Pinotti, rappresentata nell'occasione da Graziano, ad andare in Sardegna in occasione del prossimo rilascio della spiaggia di Porto Tramatzu, nel Poligono di Teulada.



«Altri territori, altri sindaci aspettano risposte concrete, che siamo fermamente intenzionati a dare in tempi rapidi, come stiamo facendo oggi». Sul rilascio della caserma Loy, che ha definito “un obiettivo atteso da vent’anni”, Francesco Pigliaru ha spiegato che da oggi i tecnici potranno accedere alla struttura per l’avvio della progettazione della sede universitaria, cosa che consentirà la riqualificazione di una importante area, cui sono già stati destinati circa 14milioni, di cui oltre 5,5milioni di fondi regionali per la realizzazione di alloggi per studenti, impianti sportivi e zone verdi per la città. «Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare - ha concluso Il presidente regionale - ma quando c’è una sfida da giocare siamo pronti a impegnarci per vincerla e oggi lo abbiamo dimostrato».



