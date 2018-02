Condividi | Red 18:19 Martedì mattina, l’assemblea dei soci della sezione Coldiretti Sassari ha eletto i dirigenti per i prossimi cinque anni. Alla presidenza è stato confermato Battista Cualbu, alla guida anche dell’organizzazione regionale Coldiretti nord Sardegna: al via i rinnovi



SASSARI - Martedì mattina, l’assemblea dei soci della sezione Coldiretti Sassari ha eletto i dirigenti per i prossimi cinque anni. Alla presidenza è stato confermato Battista Cualbu, alla guida anche dell’organizzazione regionale.



Conferme e novità nel Direttivo, che sarà composto da Giovanni Antonio Bitti, Giovanni Carboni, Sebastiano Cherchi, Pietro Cubeddu, Antonio Idini e Salvatore Rosario Pisanu. Per la sezione Giovani è stato eletto invece il delegato Antonio Manca, mentre per quanto riguarda la delegata Donne impresa è stata designata Baingia Zirattu. Infine, Giovanni Lubino è stato chiamato a guidare la sezione Pensionati.



Quello della sezione della Federazione Nord Sardegna inaugura la stagione dei rinnovi in tutte le sezioni locali della Coldiretti in Sardegna, che poi porterà anche alla nomina dei dirigenti provinciali e regionali. Contemporaneamente, l’organizzazione è impegnata in tutte le regioni per rinnovare le cariche Senior, ma anche dei Giovani, Donne e Pensionati, che in autunno porterà alla elezione del nuovo presidente e Giunta nazionale.



