Artigianato: la Sardegna sbarca a Firenze



CAGLIARI - Per la prima volta, la Regione autonoma della Sardegna si presenta con uno stand istituzionale alla Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze, una delle fiere italiane più antiche e prestigiose, e mette a disposizione venti postazioni per le aziende sarde. «Dopo la tradizionale presenza all’Artigiano in fiera di Milano, rafforziamo lo sforzo promozionale a favore degli artigiani sardi e ci presentiamo in una vetrina storicamente di grande importanza, a confronto con le tendenze dei mercati per far conoscere l’originalità e all’eccellenza delle produzioni sarde», spiega l’assessore regionale dell’Artigianato, turismo e commercio Barbara Argiolas.



Giunta alla 82ma edizione ed in programma da sabato 21 aprile a martedì 1 maggio, la Mostra internazionale della Fortezza da basso è un appuntamento di grande risonanza internazionale ed è una delle dieci manifestazioni italiane più apprezzate all’estero. Quest’anno, nei 55mila metri quadri degli spazi espositivi, sono attesi oltre ottocento espositori provenienti da tutta Italia e da cinquanta Paesi del mondo, per una Mostra che presenta tutte le tendenze dell’artigianato contemporaneo, dai mestieri antichi alla sempre più forte commistione con le nuove tecnologie. «Uno dei punti di forza delle creazioni dei nostri artigiani è proprio l’equilibrio tra tradizione e sguardo contemporaneo – spiega Argiolas – e vogliamo che l’artigianato tradizionale e artistico sardo, che hanno una storia antica e una identità autentica che guarda al domani, si ritaglino uno spazio crescente nel mercato globale. Per questa ragione, abbiamo scelto di esordire alla Mostra fiorentina con uno stand e venti postazioni per i produttori sardi». Infatti, l'Assessorato sarà presento con uno stand istituzionale dedicato ad attività promozionali e venti stand singoli pre-allestiti, da 10metri quadri ciascuno, che verranno assegnati a venti piccole o medie imprese artigiane dell’Isola, in regola con i requisiti richiesti ed appartenenti ad uno dei settori merceologici abbigliamento e accessori per abbigliamento; arredamento e complementi d’arredo; articoli da regalo; carte e stampa; oreficeria e gioielleria; estetica; arte e design; arredi e complementi per il giardino; artigianato etnico.



«Stiamo attuando – spiega la titolare dell’Assessorato - una strategia complessiva di valorizzazione e promozione dell’artigianato artistico: gli spazi “Isola” negli aeroporti, la vetrina on-line dell’artigianato artistico, la partnership con il Cagliari calcio, la presenza su Amazon, solo per citare alcune azioni, perché riteniamo che la salute del comparto artigiano sia strategica per la Sardegna e vogliamo legare il sistema turistico e i settori dell’artigianato e del commercio in reti sinergiche che sappiano creare sviluppo». Le imprese hanno un fondamentale ruolo sociale nei tanti paesi dell’interno dell’isola, evidenzia Barbara Argiolas: «Come Regione, abbiamo il compito di dare supporto, perché si punti sempre più alla produzione d’eccellenza, di creare le condizioni, perché l’offerta sia facilitata nell’incontro con la domanda incentivando percorsi di internazionalizzazione e perché chi viene a visitare la Sardegna abbia la possibilità di conoscere e acquistare i nostri prodotti sia qui che attraverso le piattaforme digitali. Lo abbiamo fatto stanziando importanti risorse, anche in collaborazione con gli assessorati della Programmazione e dell’Industria». Le imprese artigiane interessate a partecipare alla Mostra sono tenute ad inviare la documentazione richiesta entro e non oltre le 12 di giovedì 1 marzo. Le domande devono essere presentate via posta certificata all’indirizzo web tur.promozione@pec.regione.sardegna.it, con raccomandata a/r, o direttamente agli uffici della Direzione generale, al quinto piano dell’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio, in Viale Trieste 105-09123 Cagliari.



