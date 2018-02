Condividi | A.S. 17:00 Lo Scudo Crociato algherese sostiene l´amica-nemica di tante battaglie. Dopo nove anni insieme con le amministrazioni Tedde, nel 2014 l´avevano sfidata e battuta sostenendo Mario Bruno sindaco. Oggi l'appoggio in occasione delle politiche del 4 marzo L´Udc sceglie Maria Grazia Salaris



ALGHERO - L'Udc di Alghero, a differenza di altri partiti locali e regionali (vedi Partito dei Sardi o Riformatori), nonostante non abbia nessun candidato in corsa, decide di metterci simbolo e faccia per le elezioni politiche del 4 marzo. In una sala gremita si è tenuta giovedì sera nella sede cittadina dell’Udc un’assemblea elettorale organizzativa.



Diversi gli esponenti politici dello Scudo Crociato locale presenti, tra i quali Lelle Salvatore e Antonello Usai. All’assemblea hanno partecipato, tra gli altri, i candidati Antonello Sassu e Maria Grazia Salaris, candidati rispettivamente per il proporzionale e l’uninominale della Camera.



Nel corso dell’assemblea sono stati toccati i punti salienti della proposta politica: occupazione giovanile, trasporti, agricoltura, porto, commercio, sanità. «Contestualmente - sottolinea la nota dell'Udc - sono state sottolineate le negatività sempre più rilevanti che si registrano nel territorio di Alghero». Particolarmente apprezzati gli interventi di Maria Grazia Salaris, Antonello Sassu e di Marisa Castellini. Nel corso dell’incontro sono intervenuti i consiglieri comunali e i rappresentanti del direttivo cittadino dell’Udc.



