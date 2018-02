Condividi | A.S. 10:20 Consiglio | Per nulla preoccupati uffici e presidenza: ratifica e difesa (che si renderà perfino inutile). Singolare iniziativa di Pais, Pulina, Pirisi, Camerada e Salaris che annunciano l'intenzione di rivolgersi al Tar affinché annulli la delibera, previa sospensione, con cui il consiglio comunale di Alghero ha preso atto del Piano di Assetto Idrogeologico. Pai, 5 consiglieri ricorrono al Tar

Ma in Aula nessuno si preoccupa



ALGHERO - Alghero sconta un ritardo record nella pianificazione urbanistica, ma nonostante tutto la questione riaccende liti mai realmente sopite. Alle polemiche consiliari in sede di adozione del Piano di Valorizzazione e Conservazione della Bonifica e in occasione della discussione sul Piano di Assetto Idrogeologico, segue una singolare iniziativa.



Capita infatti che cinque consiglieri comunali di opposizione - Maurizio Pirisi, Nunzio Camerada, Michele Pais, Monica Pulina e Maria Grazia Salaris (patrocinati dallo stesso avv. Pais col contributo dell'avv. Lei) - preavvisino il Comune circa l'intenzione di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, sez. di Cagliari, per chiedere l'annullamento, previa sospensione, della delibera di Consiglio con cui l'11 dicembre 2017 l'aula ha preso atto del Piano di Assetto idrogeologico (PAI).



I cinque, nel lungo e articolato ricorso, contestano «sostanziali e formali vizi nelle convocazioni del Consiglio comunale» e nel deposito degli atti relativi al piano. In particolare secondo Pais e colleghi si sarebbe violato l'art.26 dello Statuto del Consiglio comunale in ordine alle convocazioni delle sedute e all'ordine del giorno delle stesse.



Per nulla preoccupato il presidente del Consiglio comunale, Matteo Tedde, che in apertura di seduta del consiglio di sabato ha archiviato la pratica molto formalmente, anticipando che la delibera in questione (qualora il ricorso venisse realmente presentato) andrà ratificata (il deposito degli atti sarebbe già avvenuto). Parallelamente - ha precisato - l'Avvocatura comunale ha già giudicato infondato il ricorso e provvederà comunque all'eventuale opposizione