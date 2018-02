Condividi | Red 12:16 Nell’ambito dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un’articolata attività ispettiva nei confronti di una società del Sulcis-Iglesiente. Denunciati i due responsabili Scoperta evasione fiscale da oltre 4milioni di euro



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un’articolata attività ispettiva nei confronti di una società del Sulcis-Iglesiente. L’azione dei finanzieri, basata anche su riscontri sui fornitori dell’azienda verificata, ha permesso di scoprire un complesso sistema di frode posto in essere dalla società ispezionata attraverso artifizi contabili ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, allo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.



L'ammontare complessivo nascosto al fisco ammonta a 2.409.743euro. I due responsabili della società sono stati denunciati alla locale Autorità giudiziaria per i reati di dichiarazione infedele, utilizzo di fatture false, falso in bilancio ed autoriciclaggio. Inoltre, l'attività delle Fiamme gialle è proseguita prendendo in considerazione anche le posizioni dei soci dell'azienda verificata, per cui, agli stessi, è stata constatata la mancata dichiarazione di 1.678.153euro complessivi.