Calcio giovanile: Fair play Elite ad Alghero

ALGHERO – Oggi (sabato), l’impianto sportivo di Maria Pia dell’Alghero calcio ospiterà la prima giornata del Torneo nazionale “Fair play Elite”, riservato alla categoria Under 13. Nove le società in campo, che si incontreranno in tre gironi triangolari di calcio a 9.



