Dopo quattro giorni dal grave attentato dinamitardo compiuto nel centro di Nuoro ai danni di un´agenzia di noleggio, gli uomini della locale Squadra Mobile hanno arrestato tre persone gravemente indiziate di esserne gli autori Attentato Europ car: tre uomini in manette



ALGHERO - Arrestati dalla Polizia di Stato, dopo quattro giorni di indagini, gli autori del grave attentato dinamitardo compiuto martedì nel centro di Nuoro ai danni dell'agenzia di noleggio auto "Europ car". Alle prime luce dell'alba (sabato), è scattata l'operazione della Squadra Mobile della locale Questura, che ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Nuoro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti delle tre persone gravemente indiziate di essere gli autori dell'attentato. Le indagini hanno consentito di accertare che l'attentato era stato commesso per eliminare dal mercato un'impresa concorrente a vantaggio di quella intestata ad uno degli indagati.