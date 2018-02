Condividi | Red 15:24 Martedì, le squadre di Abbanoa procederanno alla sostituzione di una saracinesca lungo la condotta. Per questo, sarà necessario sospendere l’erogazione in alcuni quartieri Nuoro: nuove apparecchiature per la rete di Via Pertini



NUORO - Martedì 27 febbraio, le squadre di Abbanoa procederanno alla sostituzione di una saracinesca lungo la condotta di Via Pertini, a Nuoro. In contemporanea, saranno completati i lavori di collegamento della rete della nuova lottizzazione “C6” avviati mercoledì.



Per eseguire l’intervento, dalle 8 alle 16, sarà necessario chiudere l’alimentazione della rete dal serbatoio di accumulo di Biscollai. Nell’orario di sospensione, mancherà l’acqua nei quartieri di Città Giardino, Città Nuova, il Borghetto, Funtana Buddia, Predas Arbas, Etfas, Pratosardo e zona di Monte Gurtei. Resterà attiva, invece, l’erogazione idrica ai presidi ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello.



Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per limitare quanto possibile l'orario di chiusura ed effettuare le manovre in rete per il ripristino dell'erogazione in tempi rapidi. Alla ripresa del servizio, l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.