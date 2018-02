Condividi | Red 16:28 Ieri mattina, la Casa dello studente di Via Coppino ha ospitato la cerimonia di consegna degli abbonamenti annuali gratuiti riservati agli studenti Bike sharing a Sassari: abbonamenti per studenti



SASSARI - La hall della Casa dello studente in Via Coppino, a Sassari, ha ospitato, ieri mattina (venerdì), la consegna dei primi abbonamenti gratuiti annuali al servizio di Bike sharing, offerti dall’Ente regionale per il diritto allo studio di Sassari ai propri studenti, grazie ad un accordo con l’Assessorato comunale alla Mobilità. L’accordo tra gli enti prevede l’erogazione fino ad un massimo di cento card annuali ad un prezzo agevolato da destinare gratuitamente ad altrettanti studenti iscritti ad un qualsiasi corso di laurea dell’Università di Sassari, dell’Accademia di Belle arti, dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Sassari-Tempio Ampurias e del Conservatorio di Musica di primo, scondo e terzo livello, compresi gli studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale. Ieri mattina, il direttore generale Antonello Arghittu ha ringraziato una rappresentanza dei sessantasette tra studenti e studentesse che hanno fin da subito risposto positivamente all’iniziativa. E’ stata l’occasione, grazie alla presenza dei referenti per il nord Sardegna di Bicincittà, per illustrare il funzionamento delle bike elettriche e per dare la possibilità agli studenti di fare un giro di prova nella piazza davanti alla residenza.



Ciascuna card consegnata ieri mattina ha coperti i costi di iscrizione al servizio di Bike sharing per un anno intero e contiene la prima ricarica di 5euro, mentre l’assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi è facoltativa e potrà essere aggiunta in autonomia dallo studente al costo di 5euro, accedendo alla propria area personale sul sito internet di Bicincittà. Per utilizzare le bike in città, i costi sono quelli in vigore attualmente: la prima ora è gratuita, mentre le ore successive alla prima avranno un costo di un euro ciascuna, per un massimo di utilizzo consecutivo di quattro ore (legato al limite della carica della batteria integrata). Gli stalli sono dislocati in tre punti della città: Piazza Conte di Moriana (Polo letterario-Accademia Belle arti), Emiciclo Garibaldi (Giurisprudenza-Scienze politiche-Economia-Università centrale-Ersu) e Viale Italia (Mensa-Agraria-Medicina e chirurgia).



«Sono felice che i nostri studenti abbiano risposto così numerosi a questa opportunità che l'Ersu ha deciso di offrire, in collaborazione con l'assessore alla Mobilità Antonio Piu - ha dichiarato Arghittu - credo nella mobilità sostenibile e credo che sia il futuro di tutte le città del mondo. Il sistema di piste ciclabili a Sassari è destinato a crescere e migliorare nei prossimi anni, così come i punti di ritiro e il numero delle bike disponibili. Auguro a tutti buona pedalata con Ersu Sassari». Da lunedì 26 febbraio, saranno messi a disposizione gli altri trentatre abbonamenti non ancora assegnati e potranno essere richiesti allo sportello Diritto allo studio. Inoltre, sempre dalla prossima settimana, tutti gli studenti che non avessero provveduto al ritiro della propria tessera, potranno farlo recandosi direttamente negli uffici di Via Coppino 4.