Condividi | Red 17:06 Il Comune ogliastrino esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti al Forum internazionale #wasteinprogress, tenutosi questa settimana nella cittadina catalana Ambiente: Tortolì protagonista a Girona



TORTOLI' - Il Comune di Tortolì presentato come caso studio per i risultati eccellenti di raccolta differenziata al secondo Forum internazionale sui rifiuti urbani #wasteinprogress che si è svolto da mercoledì a venerdì a Girona, in Catalogna. Nella tre giorni della manifestazione, sono stati presentati i casi di successo con modelli di raccolta dei rifiuti provenienti da città di tutto il mondo con risultati di riciclaggio superiori al 60percento. Alla manifestazione, sono intervenuti l'assessore comunale all'Ambiente Walter Cattari ed il direttore della Produzione del Consorzio Formula ambiente Matteo Brighi, che hanno illustrato ad una platea internazionale l'esperienza di raccolta rifiuti nel Comune di Tortolì, dove la raccolta differenziata si attesta stabilmente al 90percento, un risultato eccellente che ha fatto ottenere all’ente il titolo di “Comune riciclone 2017” consegnato da Legambiente.



Tra le presenze di rilievo del Forum, i responsabili del Giro d’Italia come esempio di buona pratica in occasione di grandi eventi, i responsabili della gestione dei rifiuti dell’isola di Maiorca per la Spagna e dell’Isola di Krk per la Croazia, i responsabili di Disney world di Orlando (Stati Uniti) e Consorzio Formula Ambiente (Cesena), che gestisce la raccolta dei rifiuti in sei regioni italiane. «I risultati ottenuti – ha detto Brighi – dimostrano chiaramente che è possibile raggiungere percentuali di raccolta differenziata prossime al 90percento in territori anche complessi attraverso l’impegno e la serietà nello svolgere ognuno i propri compiti, che una matura gestione del ciclo dei rifiuti può e deve essere un valore fondamentale per un territorio ad alta vocazione turistica».



«E' stata una bellissima esperienza partecipare al forum internazionale sui rifiuti a Girona - afferma Cattari - Tortolì è stata presa ad esempio come cittadina costiera virtuosa per gli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenzia. Un'occasione per parlare del nostro servizio, ma anche un'importante vetrina per la città, erano infatti presenti centinaia di operatori del settore di tutte le nazionalità che hanno potuto ammirare il nostro territorio e le nostre spiagge. E' stato illustrato ai tanti in sala che hanno domandato come è stato possibile raggiungere in pochi anni tali risultati, come il merito sia stato la stretta collaborazione con la ditta Formula Ambiente e soprattutto il grande senso civico dei cittadini. La nostra sfida sarà quella di raggiungere sempre migliori risultati e al contempo ridurre il peso economico della bolletta ai nostri cittadini», conclude l'assessore. Commenti TORTOLI' - Il Comune di Tortolì presentato come caso studio per i risultati eccellenti di raccolta differenziata al secondo Forum internazionale sui rifiuti urbani #wasteinprogress che si è svolto da mercoledì a venerdì a Girona, in Catalogna. Nella tre giorni della manifestazione, sono stati presentati i casi di successo con modelli di raccolta dei rifiuti provenienti da città di tutto il mondo con risultati di riciclaggio superiori al 60percento. Alla manifestazione, sono intervenuti l'assessore comunale all'Ambiente Walter Cattari ed il direttore della Produzione del Consorzio Formula ambiente Matteo Brighi, che hanno illustrato ad una platea internazionale l'esperienza di raccolta rifiuti nel Comune di Tortolì, dove la raccolta differenziata si attesta stabilmente al 90percento, un risultato eccellente che ha fatto ottenere all’ente il titolo di “Comune riciclone 2017” consegnato da Legambiente.Tra le presenze di rilievo del Forum, i responsabili del Giro d’Italia come esempio di buona pratica in occasione di grandi eventi, i responsabili della gestione dei rifiuti dell’isola di Maiorca per la Spagna e dell’Isola di Krk per la Croazia, i responsabili di Disney world di Orlando (Stati Uniti) e Consorzio Formula Ambiente (Cesena), che gestisce la raccolta dei rifiuti in sei regioni italiane. «I risultati ottenuti – ha detto Brighi – dimostrano chiaramente che è possibile raggiungere percentuali di raccolta differenziata prossime al 90percento in territori anche complessi attraverso l’impegno e la serietà nello svolgere ognuno i propri compiti, che una matura gestione del ciclo dei rifiuti può e deve essere un valore fondamentale per un territorio ad alta vocazione turistica».«E' stata una bellissima esperienza partecipare al forum internazionale sui rifiuti a Girona - afferma Cattari - Tortolì è stata presa ad esempio come cittadina costiera virtuosa per gli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenzia. Un'occasione per parlare del nostro servizio, ma anche un'importante vetrina per la città, erano infatti presenti centinaia di operatori del settore di tutte le nazionalità che hanno potuto ammirare il nostro territorio e le nostre spiagge. E' stato illustrato ai tanti in sala che hanno domandato come è stato possibile raggiungere in pochi anni tali risultati, come il merito sia stato la stretta collaborazione con la ditta Formula Ambiente e soprattutto il grande senso civico dei cittadini. La nostra sfida sarà quella di raggiungere sempre migliori risultati e al contempo ridurre il peso economico della bolletta ai nostri cittadini», conclude l'assessore.