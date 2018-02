Condividi | A.S. 17:58 L´urto, avvenuto all´ingresso della città di Alghero, è stato tremendo: l´uome è stato sottoposto ad un delicato interventi chirurgico e rimane in prognosi riservata. Alla guida della Fiat Panda un 75enne Travolto sulle strisce: è gravissimo



ALGHERO - Gravissimo incidente stradale a fine mattinata, poco dopo le 11.30, alle porte di Alghero. Un uomo di 47 anni, Luciano Camerada, lotta tra la vita e la morte dopo essere stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava sulle strisce pedonali, nel primo tratto di via Vittorio Emanuele, quello compreso tra la rotatoria di Caragol e l'ingresso di Galboneddu, sulla direttrice Alghero-Sassari.



L'urto è stato tremendo ed il 47enne, portato immediatamente al Pronto soccorso cittadino, è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica per l'asportazione della milza ed al momento si trova in prognosi riservata. Alla guida della Panda un algherese di 75 anni.



Secondo le prime indiscrezioni nel violento urto il pedone avrebbe riportato anche un brutto trauma cranico e toracico, la frattura multipla di alcune costali e importanti contusioni in tutto il corpo, compresa la frattura del femore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, il 118 e la Polizia.