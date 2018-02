Condividi | Mariangela Pala 21:54 Resta sospesa nel comune di Porto Torres l’attività di progettazione sui fondi europei. Il Servizio affidato alla SmeraldaConsulting è scaduto il mese di agosto 2017 e non è stato rinnovato Niente progetti Europei: scaduto il servizio SmeraldaConsulting



PORTO TORRES - Resta sospesa nel comune di Porto Torres l’attività di progettazione sui fondi europei. Il Servizio affidato alla SmeraldaConsulting è scaduto il mese di agosto 2017 e non è stato rinnovato nella considerazione che, «pur ritenendo importante l’attività di informazione sui bandi aperto sia agli assessori che ai dirigenti responsabili delle Aree, si è riscontrata una scarsa risposta degli uffici sia nella fase di reperimento delle risorse finanziarie per la predisposizione del bando di gara per le attività di progettazione sia nella fase di predisposizione delle idee progettuali iniziali recepite come ulteriori impegni lavorativi in una situazione di generale scarsità di risorse umane in tutti i servizi dell’ente».



E’ questa la risposta data dall’amministrazione comunale all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Claudio Piras relativa ai dati sui progetti presentati dal Comune per poter accedere ai finanziamenti europei, statali e regionali. «Tale situazione ha portato l’amministrazione a valutare ed ufficializzare nella nuova macrostruttura dell’Ente approvata recentemente con deliberazione della giunta comunale del 27 ottobre scorso ad individuare la macroattività dei finanziamenti comunitari - aggiunge il sindaco Sean Wheeler - al quale sarà destinato uno specifico ufficio, fino ad ora non costituito, con risorse dedicate all’interno dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari.»



Una risposta ai quesiti posti dal consigliere Piras giunta dopo 2 mesi dall’interrogazione, «in cui sostanzialmente si dice che in questi due anni e mezzo abbiamo speso soldi per farci dire da una società privata che ci sono dei finanziamenti a cui poter accedere, ma - sottolinea Piras - nella struttura non abbiamo le risorse umane per portarli avanti. Quindi, a questo punto, si dovrà istituire un nuovo ufficio che si occuperà solo di ricerca e partecipazione ai bandi con molti dubbi sulle risorse disponibili, e passerà del tempo per formare il personale che inizierà la ricerca dei bandi e la presentazione agli stessi: tempo stimato 2 anni, dunque fine mandato». Per il consigliere di minoranza ancora una volta «un pugno di mosche mentre i Comuni a noi vicini fanno man bassa di ogni singolo centesimo presente in Regione o nella Comunità Europea. Forse era questo il vero motivo del forte ritardo per la risposta ricevuta».



Il consigliere Piras ricorda che in campagna elettorale una delle frasi più utilizzate dall’attuale maggioranza di governo, «era quella dei mitologici finanziamenti Europei, dei Fondi Por, delle risorse chiuse dentro i cassetti che non venivano erogate perché non venivano presentati progetti o ancor di più perché gli altri, erano incapaci di presentarli correttamente. Io la penso tutt’ora in questo modo e anzi, - precisa il consigliere - adesso sono ancor di più convinto che la motivazione sia data dall’incapacità politica nel mettere nelle condizioni ottimali la struttura per lavorare sui bandi, o in altro caso la non capacità di valutare o meno le operazioni svolte dalla struttura stessa».



