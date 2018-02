Condividi | S.O. 11:00 In attesa del rinnovo delle autorizzazioni Provinciali chiuso temporaneamente dalla giornata di sabato l´ecocentro di Galboneddu, all´ingresso di Alghero. Rimane operativo quello di Ungias-Galantè Galboneddu, ecocentro chiuso



ALGHERO - Autorizzazioni provinciali scadute. Ed in attesa del relativo rinnovo, l'ecocentro di Galboneddu, all'ingresso della città di Alghero, non potrà operare. Lo dispone l'ordinanza dirigenziale firmata da Francesca Caria, dirigente del III settore - Sviluppo Sostenibile del Comune di Alghero. La ripresa dell'attività - si legge nell'atto - potrà avvenire solo in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio da parte della Provincia di Sassari. Rimane operativo l'ecocentro di Ungias-Galantè, ma considerando il passaggio al porta a porta in numerosi quartieri cittadini, c'è da augurarsi che la temporanea chiusura non si protragga per troppi giorni, rischierebbe infatti di appesantire il disservizio per famiglie e imprese. Commenti ALGHERO - Autorizzazioni provinciali scadute. Ed in attesa del relativo rinnovo, l'ecocentro di Galboneddu, all'ingresso della città di Alghero, non potrà operare. Lo dispone l'ordinanza dirigenziale firmata da Francesca Caria, dirigente del III settore - Sviluppo Sostenibile del Comune di Alghero. La ripresa dell'attività - si legge nell'atto - potrà avvenire solo in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio da parte della Provincia di Sassari. Rimane operativo l'ecocentro di Ungias-Galantè, ma considerando il passaggio alin numerosi quartieri cittadini, c'è da augurarsi che la temporanea chiusura non si protragga per troppi giorni, rischierebbe infatti di appesantire il disservizio per famiglie e imprese.