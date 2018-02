Condividi | P.P. 11:15 Da circa cinquant´anni viveva ad Alghero dove svolgeva le funzioni di Arciprete del Capitolo della Cattedrale di Alghero e Cappellano della chiesa di Sant´Agostino Alghero saluta Don Giglio: camera ardente



ALGHERO - La città di Alghero saluta con commozione Don Piero Giglio, morto sabato all'età di 98 anni. Per lungo tempo vicario del vescovo di Alghero-Bosa, ma sempre legato a Macomer e a Bolotana, suo paese di origine.



Arciprete del Capitolo della Cattedrale di Alghero e Cappellano della chiesa di S. Agostino in Alghero, Don Giglio era nato a Bolotona nel 1920 e Ordinato sacerdote proprio ad Alghero il 25 luglio del 1943.



Negli anni Cinquanta è stato maestro e direttore del coro di San Pantaleo, autore di tanti brani legati alla tradizione del Marghine, cantati dal coro Città di Macomer e dal coro Melchiorre Murenu. Da almeno 50 anni viveva ad Alghero.



I funerali si celebreranno lunedì 26 Febbraio alle ore 11.00 nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione in Alghero. La camera ardente sarà allestita dalle ore 16.00 di domenica 25 febbraio nell’Aula capitolare della Cattedrale di Alghero. Commenti ALGHERO - La città di Alghero saluta con commozione Don Piero Giglio, morto sabato all'età di 98 anni. Per lungo tempo vicario del vescovo di Alghero-Bosa, ma sempre legato a Macomer e a Bolotana, suo paese di origine.Arciprete del Capitolo della Cattedrale di Alghero e Cappellano della chiesa di S. Agostino in Alghero, Don Giglio era nato a Bolotona nel 1920 e Ordinato sacerdote proprio ad Alghero il 25 luglio del 1943.Negli anni Cinquanta è stato maestro e direttore del coro di San Pantaleo, autore di tanti brani legati alla tradizione del Marghine, cantati dal coro Città di Macomer e dal coro Melchiorre Murenu. Da almeno 50 anni viveva ad Alghero.I funerali si celebreranno lunedì 26 Febbraio alle ore 11.00 nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione in Alghero. La camera ardente sarà allestita dalle ore 16.00 di domenica 25 febbraio nell’Aula capitolare della Cattedrale di Alghero.