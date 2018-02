Condividi | A.S. 14:36 Mercoledì prossimo la presentazione ufficiale dell’avveniristico polo per l’innovazione che sorgerà ad Alghero, nella zona industriale di San Marco. Sarà presente il presidente Pigliaru Lite house, prima pietra ad Alghero



ALGHERO - Via alle opere. Sarà il presidente della Regione Francesco Pigliaru a inaugurare i lavori per la realizzazione dell’avveniristico polo per l’innovazione LITEhouse, che sorgerà ad Alghero, nella zona industriale di San Marco.



Il progetto, altamente tecnologico e rivoluzionario anche per le tecniche edilizie utilizzate, sarà presentato mercoledì 28 febbraio (alle ore 12) negli uffici del Consorzio industriale provinciale, a San Marco.



Insieme al presidente Francesco Pigliaru parteciperanno il sindaco di Alghero Mario Bruno e il presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari Pasquale Taula.



Nella foto: un rendering del "LITEhouse" che sorgerà ad Alghero Commenti ALGHERO - Via alle opere. Sarà il presidente della Regione Francesco Pigliaru a inaugurare i lavori per la realizzazione dell’avveniristico polo per l’innovazione, che sorgerà ad Alghero, nella zona industriale di San Marco.Il progetto, altamente tecnologico e rivoluzionario anche per le tecniche edilizie utilizzate, sarà presentato mercoledì 28 febbraio (alle ore 12) negli uffici del Consorzio industriale provinciale, a San Marco.Insieme al presidente Francesco Pigliaru parteciperanno il sindaco di Alghero Mario Bruno e il presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari Pasquale Taula.Nella foto: un rendering del "LITEhouse" che sorgerà ad Alghero