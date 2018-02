Condividi | Red 19:49 I biancoverdi di mister Luca Marcomini battono 3-1 il fanalino di coda Frassati e risalgono al quinto posto. Di Sancis nel primo tempo, di Pintus e Manca nella ripresa, le reti locali. Inutile la rete del momentaneo pareggio di Liguori in avvio di secondo tempo Prima categoria: tris vincente per l´Olmedo



OLMEDO – Nel match valido per la 20esima giornata del girone D del campionato regionale di Prima categoria, l'Olmedo sfrutta nel migliore dei modi il turno casalingo. Infatti, i biancoverdi di mister Luca Marcomini hanno battuto per 3-1 il fanalino di coda Frassati e risalgono al quinto posto.



Padroni di casa in vantaggio al 40' con Sancis, innescato da Carboni. In avvio di ripresa, Liguori batte Bellinzis dalla distanza, pareggiando i conti. L'Olmedo torna in vantaggio al 70', con un piazzato di Pintus e chiude i conti a cinque minuti dalla fine, con una bella progressione di Manca, per il 3-1 finale.



OLMEDO-FRASSATI OZIERI 3-1:

OLMEDO: Bellinzis, Leoni (30'st Cingotti), Scala (20'st Manca), Carboni, Meloni, Gnani, Sancis, Spinetti (20'st Casu), Cocco (10'st Cherchi), Pintus, Caddeo (30'st Langella). Allenatore Luca Marcomini.

FRASSATI OZIERI: Achenza, Fogu, Demartis, Faedda, Imeraj, Piras (40' Becciu), Liguori, Bagedda, Campana (30'st Doumbia), Desole, Pinna. Allenatore Piergianni Pala.

ARBITRO: Raffaele Doppiu di Alghero.

RETI: 40' Sancis, 6'st Liguori, 25'st Pintus, 40'st Manca.



I risultati della 20esima giornata:

San Giorgio Perfugas-Siligo 1-1 (giocata sabato)

Atletico Bono-Ittiri 2-0

Li Punti-Codrongianos 3-2

Mesu e Rios Ozieri-Malaspina Osilo 2-0

Olmedo-Frassati Ozieri 3-1

Ottava-Bottida 1-0

Pozzomaggiore-Lanteri Sassari 1-2

Thiesi-Monte Alma Nulvi 3-0



La classifica: Thiesi 44; Pozzomaggiore 43; Li Punti 39; Mesu e Rios Ozieri 36; Olmedo 33; Malaspina Osilo e Siligo 32; Ittiri 31; Lanteri Sassari 29; Atletico Bono 28; San Giorgio Perfugas 25; Bottidda 20; Codrongianos 17; Ottava 16; Monte Alma Nulvi 10; Frassati Ozieri 6.



Le partite della 21esima giornata:

Bottidda-Thiesi

Codrongianos-Olmedo

Frassati Ozieri-Atletico Bono

Ittiri-Li Punti

Malaspina Osilo-San Giorgo Perfugas

Monte Alma Nulvi-Pozzomaggiore

Ottava-Mesu e Rios Ozieri

