Potere al Popolo: Ferrero in Sardegna

CAGLIARI - Minitour elettorale a sostegno di Potere al popolo per l'onorevole Paolo Ferrero. Il vicepresidente della Sinistra europea, già segretario nazionale di Rifondazione comunista, sarà in Sardegna domani, martedì 27, e mercoledì 28 febbraio.



Si inizierà domani, alle 17.30, con un'assemblea pubblica nel Centro culturale di Iglesias, in Via Roberto Cattaneo 82. Interverranno anche i candidati Pierina Chessa, Sergio Diliberto, Simona Deidda e Mariangela Pedditzi. Mercoledì, ale 10.30, conferenza stampa a Cagliari, in Via San Domenico 10.



Alle 16.30, incontro con i lavoratori ad Ottana, in Via Emilio Lussu, dove interverranno anche Amedeo Spagnuolo, Anna Cacciatori ed Enzo Gamba. Infine, alle 19, “Festa di Potere al popolo”, a Sassari, in Piazza Mercato civico, dove interverranno anche Sabina Sechi, Andrea Lai, Angelo Marras e Silvia Pittalis.



