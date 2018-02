Condividi | S.O. 16:00 Stesso provvedimento disposto dai sindaci di Porto San Paolo, Tempio Pausania, Santa Teresa, Calangianus, Aglientu. E´ allerta meteo in tutta la Sardegna fino alla mezzanotte del 28 febbraio Neve: Olbia e Arzachena, scuole chiuse



OLBIA - E' allerta meteo in Sardegna. Sul Nord-Ovest dell’isola isolate nevicate saranno possibili al disopra dei 200 metri. Sulla Provincia di Oristano, sulla Provincia del Sud Sardegna e sull’Area vasta di Cagliari, isolate nevicate saranno possibili al di sopra dei 400 metri.



A partire dal pomeriggio di martedì i fenomeni saranno in attenuazione a partire dal Nord dell’Isola. Nella giornata di mercoledì persisterà il rischio gelate su tutta l’Isola anche a quote basse.



Ulteriori nevicate al di sopra dei 400 metri saranno possibili sulla Sardegna orientale. A Loiri Porto San Paolo, Tempio Pausania, Arzachena, Santa Teresa, Calangianus, Aglientu e Arzachena scuole chiuse questo martedì. Scuole chiuse martedì anche a Olbia, dove è stato disposto il pattugliamento notturno della Polizia Locale e lo spargimento di sale nelle principali strade e frazioni.