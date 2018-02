Condividi | Red 22:40 Alla Sardegna Arena, nel match che ha chiuso la 26esima giornata del massimo campionato, i partenopei si sono imposti con un netto 0-5 Serie A: manita del Napoli a Cagliari



CAGLIARI - Manita del Napoli a Cagliari. Alla Sardegna Arena, nel match che ha chiuso la 26esima giornata del campionato di serie A, i partenopei si sono imposti con un netto 0-5. Risultato sbloccato al 28' da Callejon, mentre Mertens, a quattro minuti dal riposo, ha trovato il raddoppio. 0-3 di Hamsik poco oltre l'ora di gioco. Poi, due calci da fermo: al 72', il rigore di Insigne, ed allo scadere, la punizione di Mario Rui.



PRIMO TEMPO. Al 3', Callejon ci prova al volo di destro, ma il suo diagonale finisce largo. Un minuto dopo, Insigne ha la palla buona in area, ma calcia male e Cragno blocca agevolmente. Al 6', Pavoletti anticipa tutti in area su un cross di Faragò dalla destra, ma Reina fa buona guardia. Partita veloce e subito interessante. Due minuti dopo, bell'azione di Han sulla destra, palla in mezzo, ma l'incornata di Pavoletti è debole. Al 14', su azione d'angolo, Mertens ha la palla buona, ma strattonato, calcia sul fondo da due passi. Per l'arbitro si può proseguire. Quattro minuti dopo, Reina esce bene ed anticipa Han lanciato in area, la palla finisce a Pavoletti, che tenta il pallonetto, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 27', girata debole di Insigne e Cragno blocca. Un minuto dopo, il Cagliari perde palla, Allan riparte e mette in mezzo per Callejon, che batte il portiere in diagonale. Alla mezz'ora, ammonito Koulibaly. Quattro minuti dopo, giallo anche per Barella. Al 41', arriva il raddoppio ospite: Hysaj lavora un buon pallone sulla destra e tenta un tiro-cross che trova Mertens pronto alla deviazione vincente. Lungo "silent check" e rete convalidata. L'arbitro concede due minuti di recupero, poi si va negli spogliatoi sullo 0-2.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Il Napoli continua a premere, alla ricerca della terza rete, ma la difesa del Cagliari regge. Al 58', primo cambio del match, con Ionita al posto di Padoin. Tre minuti dopo, Hamsik cala il tris con una conclusione appena dentro l'area. Subito dopo, Cossu subentra per Han. Al 63', primo cambio ospite, con Zielinski per Mertens. Due minuti dopo, punizione di Lykogiannis e Reina la devia oltre la traversa. Al 71', fallo di mano di Castan in area e per Giacomelli è calcio di rigore. Va sul dischetto Insigne, che batte Cragno per lo 0-4. Subito dopo, fuori Hysaj e dentro Maggio. Al 74', il Napoli esaurisce i cambi a propria disposizione, inserendo Diawara per Jorginho. Un minuto dopo, Hamsik innesca Insigne, palla per l'accorrente Mario Rui, che ci prova in diagonale, ma la palla si perde sul fondo. Al 76', ultimo cambio rossoblu, con Barella che cede il posto a Deiola. Tre minuti dopo, Callejon ben servito in area, ma il suo diagonale rasoterra è troppo largo. A pochi secondi dal 90', Mario Rui firma lo 0-5 con un calcio di punizione pennellato. L'arbitro decide che non c'è bisogno dei previsti tre minuti di recupero e fischia la fine.



CAGLIARI-NAPOLI 0-5:

CAGLIARI: Cragno, Romagna, Ceppitelli, Castan, Faragò, Barella (31'sr Deiola), Padoin (13'st Ionita), Lykogiannis, Joao Pedro, Han (16'st Cossu), Pavoletti. Allenatore Diego Lopez.

NAPOLI: Reina, Hysaj (27'st Maggio), Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho (29'st Diawara), Hamsik, Callejon, Mertens (18'st Zielinski), Insigne. Allenatore Maurizio Sarri.

ARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste.

