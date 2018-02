Condividi | Luca Pizzuto 14:07 L'opinione di Luca Pizzuto Vicinanza, non tutti vi hanno lasciato soli



È di questi giorni la preoccupazione palesata dai lavoratori ex Saremar, in merito alla vertenza che riguarda il loro futuro. Siamo vicini e solidali con i lavoratori che si dicono abbandonati e preoccupati per l’immobilismo che sembra serpeggiare tra i banchi della Regione in merito all’applicazione della delibera del 23 dicembre 2016, che prevedeva un fondo di 3milioni di euro per tutelare i marittimi, in scadenza ad aprile 2018.



Capiamo la loro paura e sin dall’inizio abbiamo lavorato per il loro reinserimento definitivo. Con una mozione, presentata insieme ai consiglieri Pietro Cocco e Pietro Francesco Zanchetta (Upc) e che presto andrà in aula, chiediamo che si verifichi l’effettivo rispetto del contratto di servizio con la Regione Sardegna per il collegamento con le isole di La Maddalena e Carloforte, in particolar modo in merito alle assunzioni e alla qualità del servizio.



Riteniamo inaccettabile che il Consiglio regionale non venga informato compiutamente su questo fondamentale servizio pubblico finanziato dalla Regione con un importo di 11milioni e 600mila euro l'anno. Per questo, chiediamo l’immediata convocazione di un tavolo dove si incontrino le parti interessate per risolvere definitivamente la vertenza. Noi non allenteremo il nostro impegno sino a quando non arriveranno risultati positivi per i lavoratori e le loro famiglie.



* consigliere regionale Art.Uno-Sdp Commenti