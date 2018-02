Condividi | Red 17:06 Ritorna il premio organizzati dall´Università degli studi di Sassari e riservato alle scuole. Quattro i premi di studio per elaborati sul tema della disabilità Uniss: torna il Premio Farace



SASSARI - L’Università degli studi di Sassari, attraverso la Commissione per le problematiche degli studenti disabili, ha bandito, anche per l’anno accademico 2017/2018, un concorso per l’assegnazione di quattro premi da mille euro ciascuno per i migliori elaborati su temi correlati alla disabilità. Il premio, come negli anni precedenti, è intitolato alla memoria di Francesco Farace, ricercatore e studioso dell'Uniss, prematuramente scomparso.



Il concorso è riservato agli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro ed Oristano. Gli interessati dovranno inviare gli elaborati (in forma scritta, grafica o di tipo musicale) all’Università degli studi di Sassari, Ufficio Orientamento e job placement, Piazza Università 21-07100 Sassari, o consegnarli a mano all'Ufficio Protocollo, entro le 13 di venerdì 16 marzo.



