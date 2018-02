Condividi | Red 20:13 Parte domani da Oristano, e non oggi da Cagliari come previsto in un primo momento, il tour informativo sul bando Talent up, dedicato alla formazione dei futuri imprenditori sardi Talent up: tour informativo al via da Oristano



ORISTANO - Parte domani, mercoledì 28 febbraio da Oristano, e non oggi da Cagliari come previsto in un primo momento, il tour informativo sul bando Talent up, dedicato alla formazione dei futuri imprenditori sardi: l’appuntamento previsto per questo pomeriggio nell’aula 6 della Facoltà di Studi umanistici dell'Università degli studi di Cagliari è stato annullato per improvvisa indisponibilità dello spazio. L’incontro si svolgerà venerdì 2 marzo, alle 10, nella sala Anfiteatro della Regione autonoma della Sardegna, in Via Roma.



Resta immutato il calendario degli incontri successivi. Tutti gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con l’Ateneo di Sassari e con le sedi universitarie decentrate di Oristano, Nuoro ed Olbia, i loro uffici “Orientamento e job placement” e le Amministrazioni comunali interessate, hanno l’obiettivo di dare informazioni specifiche sul bando, sulle modalità di presentazione delle domande e su tutte le fasi in cui si articola la misura.



Quindi, si parte domani, alle 11, nell'Aula 1P , Consorzio Uno, Chiostro del Carmine, Via Carmine, ad Oristano. Poi, nuovi appuntamenti giovedì 1 marzo, alle 15.30, nell'Aula Magna del Consorzio universitario nuorese, in Via Salaris 18, a Nuoro; venerdì 2, l'annunciato incontro di Cagliari al mattino mentre, alle 16.30, appuntamento nella Casa Aragonese, in Via Roma, a Seneghe; lunedì 5, alle 10.30, nell'Aula Magna dell'Università centrale, in Piazza Università 22, a Sassari; per concludersi martedì 6, nell'Aula Magna "Engle", nel Polo universitario di Olbia, al primo piano dell'aeroporto Costa Smeralda.