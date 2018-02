Condividi | M.P. 14:21 Mercoledì 14 marzo alle 9 si procederà presso la sala consiliare del palazzo comunale, ad effettuare il sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio nel bando. Alloggi canone sostenibile: sorteggio per i pari punteggio



PORTO TORRES - Manca poco per completare e pubblicare la graduatoria definitiva dei 49 alloggi a canone sostenibile. Mercoledì 14 marzo alle 9 si procederà presso la sala consiliare del palazzo comunale, ad effettuare il sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio nel bando. Lo comunica il Servizio di Edilizia privata a tutti i partecipanti al bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica.



La procedura viene attuata ai sensi della Legge regionale n. 13/89, articolo 10, comma 7, per la formulazione della graduatoria definitiva. Nei giorni scorsi era stato pubblicato l'elenco di coloro che erano stati ammessi a seguito della presentazione del ricorso ed ora si attende la graduatoria definitiva per poter consegnare alle famiglie in difficoltà una casa.