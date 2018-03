Condividi | M.P. 23:16 Si svolgeranno giovedì 1 e venerdì 2 marzo dalle ore 10 alle 12.30 , presso la sala congressi ‘Filippo Canu’ a Porto Torres, due giornate di attività conclusive del progetto di educazione ambientale Fish & Cheap, promosso dall’Ente Parco dell’Asinara per favorire un consumo responsabile delle risorse ittiche Fish & Cheap: educazione ambientale con le scuole



PORTO TORRES - Si svolgeranno giovedì 1 e venerdì 2 marzo dalle ore 10 alle 12.30 , presso la sala congressi ‘Filippo Canu’ a Porto Torres, due giornate di attività conclusive del progetto di educazione ambientale Fish & Cheap, promosso dall’Ente Parco dell’Asinara per favorire un consumo responsabile delle risorse ittiche.



Durante le due giornate verranno presentati gli elaborati che le scolaresche hanno preparato in seguito alle attività svolte. Fish & Cheap è nato per sensibilizzare il pubblico riguardo le problematiche connesse alla sostenibilità della pesca e all'importanza di garantire un continuo rinnovamento delle risorse ittiche.