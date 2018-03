video Condividi | M.V. 17:07 Sul Quotidiano di Alghero le immagini del ricorso firmato Pais, Pulina, Camerada, Pirisi e Salaris. Confermata la linea annunciata in aula dalla Maggioranza, per nulla preoccupata: ratifica e difesa (che si potrebbe rendere perfino inutile). Venerdì nuova conferenza stampa con tutte le novità della Regione sulle zone vincolate E´ ricorso, ma sul Pai sono botte agli ex



ALGHERO - Alla presenza degli ex sindaci Marco Tedde e Stefano Lubrano, i consiglieri Michele Pais, Nunzio Camerada, Maria Grazia Salaris, Monica Pulina e Maurizio Pirisi presentano alla stampa il ricorso intentato contro la delibera con cui il Consiglio l'11 dicembre 2017 ha preso atto del Piano di Assetto idrogeologico (PAI), inoltrandolo a Cagliari per l'approvazione [



I cinque, nel lungo e articolato ricorso, contestano «sostanziali e formali vizi nelle convocazioni del Consiglio comunale» e nel deposito degli atti relativi al piano. In particolare secondo Pais e colleghi si sarebbe violato l'art.26 dello Statuto del Consiglio comunale in ordine alle convocazioni delle sedute e all'ordine del giorno delle stesse. Avrebbero partecipato alle spese giudiziarie - secondo quanto riportato dall'ex assessore di Forza Italia - anche Azione Alghero (Marco Digangi), Progetto Autodeterminatzione e alcuni comitati.



La reazione dell'assessore all'Urbanistica è immediata: «il velleitario tentativo di alcuni consiglieri comunali di opposizione di bloccare l’importante delibera consiliare di presa d’atto del PAI, appellandosi a presunti cavilli regolamentari, smaschera - semmai servisse ancora conferma - la vera natura di qualche ex amministratore. Dopo aver governato per circa dieci lunghi anni, ed aver lasciato la città sprovvista dei più elementari atti pianificatori, tentano adesso con un ricorso afferente le modalità di convocazione delle sedute in questione di rallentare inspiegabilmente l’attesa attività di pianificazione, per di più giocando su questioni delicate e gravi quale è l’esposizione ai rischi idrogeologici» precisa Alessandro Balzani che insieme alla maggioranza terrà venerdì una conferenza stampa (anche per annunciare le importanti novità giunte dalla Regione sulle zone vincolate dal Pai [LEGGI]).



