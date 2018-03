Condividi | Red 22:00 Dal Cipe arrivano importanti risorse per la città di Alghero. Mimmo Pirisi «parla di buon viatico e un concreto aiuto per la crescita economica della nostra città» «Alghero-Sassari, impegno mantenuto»



ALGHERO - «I 25 milioni di euro per la Sassari Alghero deliberati dal CIPE sono l’ennesimo fatto concreto del quale non possiamo che essere soddisfatti. Arriva oggi, a pochi giorni dal voto per le politiche, perché è la naturale conclusione di un lavoro e di un impegno senza sosta dell’Assessore Regionale Carlo Careddu e dei parlamentari sardi del PD come Silvio Lai che in questi anni si sono battuti perché questa opera venisse completata ma è anche la testimonianza dell’attenzione che questo governo ha avuto nei confronti della Sardegna». Lo sottolineano i Democratici algheresi.



«Non stiamo parlando di promesse ma di risorse sbloccate e messe a disposizione per avviare i lavori. Si tratta di un risultato che non era per niente scontato e che da tempo era atteso perché con il completamento della quattro corsie si potrà avere un collegamento sicuro e con tempi di percorrenza ridotti. Ma per Alghero non è l’unica notizia positiva: dalla delibera del Cipe arrivano anche i 2 milioni di euro per la realizzazione del nuovo deposito ferroviario, anche in questo caso un finanziamento sbloccato che ora diventa un fatto concreto» precisano Salis e compagni.



«Nonostante qualcuno si sforzi a sostenere il contrario il Ministro Delrio è stato di parola, i fondi per alcune opere strategiche per l'intera isola vengono confermati (strade, ponti, ferrovie, dighe etc.), ora non resta che incalzare le amministrazioni preposte all'utilizzo di queste importanti risorse, noi continueremo a pungolare Comune, provincia e Amministrazione Regionale affinchè questi soldi vengano al più presto spesi e realizzate velocemente quelle opere fondamentali per la Sardegna. Nel caso specifico riteniamo che il completamento della Alghero-Sassari insieme alla circonvallazione di imminente accantieramento saranno un buon viatico e un concreto aiuto per la crescita economica della nostra città» è il commento del capogruppo Pd Mimmo Pirisi (nella foto).