Sopraluogo nel palazzo incendiato



ALGHERO - Mattinata movimentata quella andata in scena giovedì in via Vittorio Emanuele, all'ingresso della città di Alghero. Era infatti programmato il sopraluogo tecnico-giudiziario presso il palazzo andato a fuoco nel luglio del 2017.



Si tratta delle verifiche richieste dal Procuratore della Repubblica dott. Caria al Pubblico ministero, dott. Michele Contini, al fine di cristallizzare alcuni punti fermi alla base del procedimento in corso presso le aule del Tribunale sassarese, per il quale risultano otto indagati, a vario titolo, con l'accusa d'incendio colposo.



Presenti periti, tecnici, avvocati, vigili del fuoco e forze dell'ordine, carabinieri e agenti di polizia locale, oltre a numerosi proprietari e parenti vari. Nella fattispecie i consulenti dovranno fare chiarezza e indicare le condizioni dell'impianto di climatizzazione di "Risparmio Casa", le condizioni di manutenzione dell'impianto e le condizioni di staticità e agibilità dell'edificio.



