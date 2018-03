Condividi | Red 7:03 Questa sera, sul palco del Teatro Verdi, si esibirà il Trio di Parma. Ospite d´eccezione Guglielmo Pellarin, primo corno dell´Accademia di Santa Cecilia I Grandi interpreti della musica 2018 a Sassari



SASSARI – Questa sera (venerdì), alle 21, prosegue al Teatro Verdi di Sassari l'appuntamento con la stagione“ I Grandi interpreti della musica”, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o musica. Dopo il successo del debutto, che ha visto sul palco l'orchestra di oltre trenta elementi Spira mirabilis, il secondo appuntamento della stagione è un gradito ritorno, che ha come protagonisti i musicisti del Trio di Parma.



L'ensemble chiude il ciclo dei trii di Brahms salendo sul palco con un altro ospite d'eccezione, Guglielmo Pellarin, primo corno dell'Accademia di Santa Cecilia. Nel 2000, il Trio di Parma è stato scelto per partecipare all’”Isaac Stern chamber music workshop” alla Carnegie hall di New York.



Vincitore del “Premio Abbiati” quale miglior complesso cameristico, il Trio collabora con nomi di prima grandezza del panorama mondiale ed in questi anni ha realizzato registrazioni radiofoniche e televisive per la Rai e per numerose emittenti estere. Il teatro si avvia verso il tutto esaurito. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 079/239479 o 079/236121.



