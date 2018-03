Condividi | Red 15:32 “Mediterraneo, racconti di cultura e libertà”, è il titolo della Mostra del libro edita in Sardegna, a Macomer, per l´edizione 2018. Su proposta di delibera dell’assessore regionale della Pubblica istruzione e cultura Giuseppe Dessena, la Giunta ha approvato oggi lo stanziamento Editoria: 150mila euro per la mostra di Macomer



MACOMER - “Mediterraneo, racconti di cultura e libertà”, è il titolo della Mostra del libro edita in Sardegna, a Macomer, per l'edizione 2018. Su proposta di delibera dell’assessore regionale della Pubblica istruzione e cultura Giuseppe Dessena, la Giunta ha approvato oggi (venerdì) lo stanziamento di 120mila euro per la Mostra del libro sardo che si terrà a Macomer, sede storica della Mostra.



Le risorse saranno così ripartite: 100mila euro al Comune di Macomer per l’organizzazione dell’edizione 2018 della Mostra del libro e 20mila euro agli Enti locali per eventi diffusi, che saranno concordati con l’Assessorato regionale della Pubblica istruzione e cultura. Inoltre, sono previsti 30mila euro sempre per interventi a favore della promozione dell’editoria.



Le risorse serviranno per la partecipazione della Regione autonoma della Sardegna (in collaborazione con l’Associazione editori sardi) alla seconda edizione della Fiera “Tempo di Libri” di Milano, in programma da giovedì 8 a lunedì 12 marzo, e per l’allestimento di uno spazio espositivo all’interno del “Punto Italia” alla Frankfurter Buchemesse, da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre.



Nella foto: una precedente edizione Commenti MACOMER - “Mediterraneo, racconti di cultura e libertà”, è il titolo della Mostra del libro edita in Sardegna, a Macomer, per l'edizione 2018. Su proposta di delibera dell’assessore regionale della Pubblica istruzione e cultura Giuseppe Dessena, la Giunta ha approvato oggi (venerdì) lo stanziamento di 120mila euro per la Mostra del libro sardo che si terrà a Macomer, sede storica della Mostra.Le risorse saranno così ripartite: 100mila euro al Comune di Macomer per l’organizzazione dell’edizione 2018 della Mostra del libro e 20mila euro agli Enti locali per eventi diffusi, che saranno concordati con l’Assessorato regionale della Pubblica istruzione e cultura. Inoltre, sono previsti 30mila euro sempre per interventi a favore della promozione dell’editoria.Le risorse serviranno per la partecipazione della Regione autonoma della Sardegna (in collaborazione con l’Associazione editori sardi) alla seconda edizione della Fiera “Tempo di Libri” di Milano, in programma da giovedì 8 a lunedì 12 marzo, e per l’allestimento di uno spazio espositivo all’interno del “Punto Italia” alla Frankfurter Buchemesse, da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre.Nella foto: una precedente edizione