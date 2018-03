Condividi | Red 15:12 Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, nel territorio della provincia, dieci distinti interventi. Sequestrati 23,7grammi di hashish, 4,9grammi di marijuana e tre spinelli. Dieci le persone segnalate alla locale Prefettura Attività antidroga nel Cagliaritano



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, nel territorio della provincia, dieci distinti interventi. Nella stazione ferroviaria di Cagliari, i finanzieri hanno individuato un 49enne marocchino in possesso di 4,2grammi di hashish. Un secondo intervento, sempre in stazione, ha consentito di trovare 1,4grammi di hashish nella disponibilità di un 25enne. Sempre nel capoluogo regionale, nella stazione degli autobus, i finanzieri hanno trovato 2,3grammi di hashish addosso ad un 31enne. Durante la perlustrazione delle aree limitrofe, sono stati trovati e sequestrati, nei confronti di ignoti, 2,2grammi di hashish.



In Via Newton, a Cagliari, unenne è stato trovato in possesso di 1,8grammi di hashish e 0,4grammi di marijuana. Sempre a Cagliari, durante un posto di controllo in Viale Diaz, una pattuglia di baschi verdi ha trovato 1,8grammi di marijuana nella disponibilità di un 20enne. All’aeroporto di Elmas, un 30enne francese appena sbarcato da un volo proveniente da Parigi è stato trovato in possesso di 0,9grammi di hashish. Al porto di Cagliari, i finanzieri hanno individuato un 46enne, appena sbarcato dal traghetto proveniente da Civitavecchia con 6,1grammi di hashish.



A Pula, in Via Newton, un 15enne è stato trovato in possesso di 0,3grammi di hashish. Altri 3grammi della stessa sostanza ed uno spinello sono stati trovati abbandonati per terra nelle vicinanze del luogo del controllo. A Capoterra, i finanzieri hanno sequestrato 1,5grammi di hashish ad un 17enne. A Sanluri, le Fiamme gialle hanno individuato un 31enne in possesso di 2grammi di marijuana e due spinelli confezionati con la stessa sostanza. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e le persone identificati segnalati alla Prefettura di Cagliari. Dall’inizio dell’anno, sono ottantaquattro le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia dopo i controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti. CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, nel territorio della provincia, dieci distinti interventi. Nella stazione ferroviaria di Cagliari, i finanzieri hanno individuato un 49enne marocchino in possesso di 4,2grammi di hashish. Un secondo intervento, sempre in stazione, ha consentito di trovare 1,4grammi di hashish nella disponibilità di un 25enne. Sempre nel capoluogo regionale, nella stazione degli autobus, i finanzieri hanno trovato 2,3grammi di hashish addosso ad un 31enne. Durante la perlustrazione delle aree limitrofe, sono stati trovati e sequestrati, nei confronti di ignoti, 2,2grammi di hashish.In Via Newton, a Cagliari, unenne è stato trovato in possesso di 1,8grammi di hashish e 0,4grammi di marijuana. Sempre a Cagliari, durante un posto di controllo in Viale Diaz, una pattuglia di baschi verdi ha trovato 1,8grammi di marijuana nella disponibilità di un 20enne. All’aeroporto di Elmas, un 30enne francese appena sbarcato da un volo proveniente da Parigi è stato trovato in possesso di 0,9grammi di hashish. Al porto di Cagliari, i finanzieri hanno individuato un 46enne, appena sbarcato dal traghetto proveniente da Civitavecchia con 6,1grammi di hashish.A Pula, in Via Newton, un 15enne è stato trovato in possesso di 0,3grammi di hashish. Altri 3grammi della stessa sostanza ed uno spinello sono stati trovati abbandonati per terra nelle vicinanze del luogo del controllo. A Capoterra, i finanzieri hanno sequestrato 1,5grammi di hashish ad un 17enne. A Sanluri, le Fiamme gialle hanno individuato un 31enne in possesso di 2grammi di marijuana e due spinelli confezionati con la stessa sostanza. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e le persone identificati segnalati alla Prefettura di Cagliari. Dall’inizio dell’anno, sono ottantaquattro le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia dopo i controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti.