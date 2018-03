Condividi | Red 7:43 Il terzo mutuo parte la prossima settimana a Sassari, mentre proseguono i primi due ed i cantieri di Open fiber Al via il terzo Mutuo strade



SASSARI - Partiranno la prossima settimana i cantieri del terzo “Mutuo strade”: 993.175,16euro per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade e marciapiedi in diverse zone della città. L'intervento, coordinato dal Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari ed aggiudicato da Ati Spea Scalpellini posatori e affini-Viabila, riguarderà inizialmente il quartiere di Sant'Orsola, dove nelle vie Cugia, Catoni, Fratelli Atzeni, Brancaleone Doria, De Sena e Dexart è previsto il taglio degli alberi, il rifacimento dei marciapiedi con l'abbattimento delle barriere architettoniche, la fresatura e la posa del nuovo manto stradale. Nello stesso finanziamento, inoltre, sono previsti lavori in Via Cadamosto, dove saranno realizzati tratti di marciapiede e rifatto l'asfalto. Manto stradale nuovo anche per le vie Colombo, Donizzetti (davanti alla stazione), Da Vinci (tra Via Nurra e Via Pascoli), Viale Mameli, Viale san Francesco (da Via Marongiu a Piazza Serra), Via Garavetti (da Via Nizza a Via Abbozzi ), Via De Gasperi (da Via Mastino al parcheggio della scuola). In Via Coghinas, saranno rifatti tratti di marciapiede ed abbattute le barriere architettoniche.



Intanto, proseguono i cantieri della seconda tranche del “Progetto Mutuo”, quella da 493.922,67euro. I lavori partiti la settimana scorsa nel vicolo chiuso Melchiorre Murenu (lato verso la Strada statale131) in località Ottava e che, salvo contrattempi legati alle condizioni climatiche, dovrebbero concludersi a breve, stanno permettendo di realizzare tratti di marciapiede e parte dell'asfalto, così come a La Corte, dove gli interventi sono quasi conclusi. Dalla prossima settimana, la ditta SoGEna avvierà anche il rifacimento delle aiuole spartitraffico di Via Domenico Millelire, a Li Punti. L'attività consiste nella demolizione totale delle aiuole per costruirne altre in calcestruzzo e la sistemazione delle aree interne pedonali che saranno anche verniciate. Lo stesso affidamento prevede nei prossimi mesi cantieri a La Corte, nelle vie Diegu, Remundu e Limbudui, nel bivio per Osilo, nel prolungamento di Via Pirandello, La Crucca–Baiona, a San Giorgio–Giagumona, nella valle dei Ciclamini a Calancoi, in Via Bosa a Campanedda, in Via Pittalis Pinna e Via Ciancilla a Li Punti, nelle vie Mereu, De Magistris, Mazza, Sari, Contini e Sant'Anatolia, fino all'ingresso campo sportivo, a Caniga.



Il primo “Mutuo strade”, per 1,6milioni di euro, è stato avviato a metà gennaio, sta interessando Via Monte Grappa, Largo Budapest, Corso Regina Margherita, Via Matteotti, Via Napoli e proseguirà fino ad aprile nelle vie Washington, Londra, Catalocchino, Sant'Anna e Viale Italia (tra Viale Mancini e Via Rockefeller). Anche Open fiber continua con il suo lavoro di cablaggio per la banda ultralarga. Nei prossimi giorni, saranno aperti due nuovi cantieri, in Via Figari e Via Addis, mentre continuano quelli nelle vie dei Mille, Marras, Campus, Gorizia, degli Astronauti, Prunizzedda, Dalmazia, Ciusa, Alivia e Dau. L'azienda utilizza le tecniche della “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità innovative che permettono di lavorare riducendo al minimo i disagi. Gli interventi sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi. Commenti SASSARI - Partiranno la prossima settimana i cantieri del terzo “Mutuo strade”: 993.175,16euro per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade e marciapiedi in diverse zone della città. L'intervento, coordinato dal Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari ed aggiudicato da Ati Spea Scalpellini posatori e affini-Viabila, riguarderà inizialmente il quartiere di Sant'Orsola, dove nelle vie Cugia, Catoni, Fratelli Atzeni, Brancaleone Doria, De Sena e Dexart è previsto il taglio degli alberi, il rifacimento dei marciapiedi con l'abbattimento delle barriere architettoniche, la fresatura e la posa del nuovo manto stradale. Nello stesso finanziamento, inoltre, sono previsti lavori in Via Cadamosto, dove saranno realizzati tratti di marciapiede e rifatto l'asfalto. Manto stradale nuovo anche per le vie Colombo, Donizzetti (davanti alla stazione), Da Vinci (tra Via Nurra e Via Pascoli), Viale Mameli, Viale san Francesco (da Via Marongiu a Piazza Serra), Via Garavetti (da Via Nizza a Via Abbozzi ), Via De Gasperi (da Via Mastino al parcheggio della scuola). In Via Coghinas, saranno rifatti tratti di marciapiede ed abbattute le barriere architettoniche.Intanto, proseguono i cantieri della seconda tranche del “Progetto Mutuo”, quella da 493.922,67euro. I lavori partiti la settimana scorsa nel vicolo chiuso Melchiorre Murenu (lato verso la Strada statale131) in località Ottava e che, salvo contrattempi legati alle condizioni climatiche, dovrebbero concludersi a breve, stanno permettendo di realizzare tratti di marciapiede e parte dell'asfalto, così come a La Corte, dove gli interventi sono quasi conclusi. Dalla prossima settimana, la ditta SoGEna avvierà anche il rifacimento delle aiuole spartitraffico di Via Domenico Millelire, a Li Punti. L'attività consiste nella demolizione totale delle aiuole per costruirne altre in calcestruzzo e la sistemazione delle aree interne pedonali che saranno anche verniciate. Lo stesso affidamento prevede nei prossimi mesi cantieri a La Corte, nelle vie Diegu, Remundu e Limbudui, nel bivio per Osilo, nel prolungamento di Via Pirandello, La Crucca–Baiona, a San Giorgio–Giagumona, nella valle dei Ciclamini a Calancoi, in Via Bosa a Campanedda, in Via Pittalis Pinna e Via Ciancilla a Li Punti, nelle vie Mereu, De Magistris, Mazza, Sari, Contini e Sant'Anatolia, fino all'ingresso campo sportivo, a Caniga.Il primo “Mutuo strade”, per 1,6milioni di euro, è stato avviato a metà gennaio, sta interessando Via Monte Grappa, Largo Budapest, Corso Regina Margherita, Via Matteotti, Via Napoli e proseguirà fino ad aprile nelle vie Washington, Londra, Catalocchino, Sant'Anna e Viale Italia (tra Viale Mancini e Via Rockefeller). Anche Open fiber continua con il suo lavoro di cablaggio per la banda ultralarga. Nei prossimi giorni, saranno aperti due nuovi cantieri, in Via Figari e Via Addis, mentre continuano quelli nelle vie dei Mille, Marras, Campus, Gorizia, degli Astronauti, Prunizzedda, Dalmazia, Ciusa, Alivia e Dau. L'azienda utilizza le tecniche della “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità innovative che permettono di lavorare riducendo al minimo i disagi. Gli interventi sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi.