Ieri sera, la Polizia di Stato ha arrestato un nuorese, già noto alle Forze dell´ordine, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale Nuoro: 30enne in manette



NUORO – Ieri sera (giovedì), la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne nuorese, già noto alle Forze dell'ordine, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Gli agenti della Sezione Volanti dell’Upgsp della Questura di Nuoro sono intervenuti in una palazzina popolare del quartiere Nuraghe, dopo una segnalazione anonima per musica ad alto volume.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno bussato ripetutamente alla porta dell’appartamento da cui proveniva il forte rumore. Dopo diversi minuti, ne è uscito un uomo, armato di coltello di 18centimetri, che ha minacciato di morte gli agenti, insultandoli e scagliandosi contro di loro.



Grazie alla prontezza di riflessi ed alla preparazione degli operatori, nessuno è rimasto ferito. L’uomo è stato prontamente disarmato, tratto in arresto e trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura di Nuoro. Questa mattina, si è svolto il giudizio per direttissima conclusosi con la convalida dell’arresto e l’immediata traduzione dell'uomo nel carcere di Badu e Carros, in regime di custodia cautelare.



