Ad Alghero, Le scuse alle escluse

ALGHERO - In occasione della Giornata internazionale della donna, in programma giovedì 8 marzo, la Società Dante Alighieri di Alghero organizza la conferenza “Le scuse alle escluse. Donne italiane dimenticate dalla Storia”, un racconto a più voci con gli interventi di Nicola Salvio (Isabella di Morra, poetessa e vittima di femminicidio), Mariolina Cosseddu (Artemisia Gentileschi, pittrice), Salvatore Costantino (Julia Carta, guaritrice e strega), Pier Luigi Piras (Norma Cossetto, studentessa) e Ietta Are (Donne di Alghero). Introdurrà l'incontro Marisa Castellini.



L'appuntamento, con ingresso gratuito, si terrà mercoledì 7, a partire dalle 18, nella Sala Multimediale di Casa Manno, in Via Santa Barbara 23, ad Alghero. L'Associazione si ispira ai principi della Società Dante Alighieri della quale è diretta emanazione nel territorio e pertanto persegue obiettivi di carattere sociale, culturale, civile e formativo promuovendo la lingua e la cultura italiana, il patrimonio artistico e letterario e la valorizzazione del territorio.