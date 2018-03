Condividi | Red 8:38 Aperti i termini per il Master di secondo livello in Diritto ed economia per la cultura e l´Arte nella progettazione dello sviluppo territoriale. Disponibili diciassette borse di studio Inps. La scadenza è stata fissata per venerdì 23 marzo Master Uniss: disponibili 17 borse di studio



SASSARI- Al Dipartimento di Giurisprudenza ed il Dipartimento di Architettura, design ed Urbanistica dell’Università degli studi di Sassari, in collaborazione con l’Istituto nazionale previdenza sociale, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione per colloquio attitudinale-motivazionale al Master universitario interdipartimentale di secondo livello denominato DecaPro-Diritto ed economia per la cultura e l’arte nella progettazione dello sviluppo territoriale (Anno Accademico 2017/2018). Il bando è pubblicato sul sito del'Uniss.



Il Master mira a formare operatori esperti con competenze interdisciplinari per l'inserimento o la specializzazione nel settore, pubblico e privato, della gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni dell'arte e della cultura e della organizzazione e gestione di servizi, attività ed eventi culturali: figure professionali chiamate a integrare in modo efficace competenze giuridico-amministrative ed economico-aziendali, conoscenza del funzionamento dei sistemi della cultura e dell'arte, nonché delle tecniche di programmazione, finanziamento, gestione e comunicazione dei servizi culturali. Il Master coniuga alta formazione, aggiornamento professionale qualificato ed approccio operativo. E' rivolto pertanto sia a coloro che già operano nel settore pubblico o privato, sia a neolaureati in cerca di inserimento nel settore.



Il Master è aperto ad un numero massimo di trenta iscritti complessivi per entrambi i bandi di concorso, ha una durata di un anno ed è articolato in attività didattiche con modalità in presenza (nela sede del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica) nonché in modalità e-learning, attraverso la piattaforma Moodle o in video conferenza; sono previste attività di studio individuale e laboratorio, attività di predisposizione della tesi di Master (project work) e stage. Parte della attività formativa potrà essere svolta in altri locali e strutture resi disponibili da enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati sostenitori del Master. Il percorso formativo del Master prevede un monte orario complessivo di 1500 ore di formazione, per un totale di sessanta Crediti formativi universitari. E’ previsto uno stage in enti pubblici o privati per un periodo non inferiore a 350 ore (14 Cfu) da svolgersi in un arco temporale minimo di due mesi ed un massimo di sei.



La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata sul sito internet dell'Uniss, entro e non oltre le 12 di venerdì 23 marzo. La quota d’iscrizione al corso è di 5mila euro. L’Inps mette a disposizione diciassette borse di studio complessive a totale copertura della quota di iscrizione: dieci a favore di laureati figli ed orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti dell’Inps Gestione dipendenti pubblici; sette “Executive”, riservate a dipendenti della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.



I candidati interessati a partecipare al concorso per l’erogazione delle borse di studio Inps dovranno presentare, oltre alla domanda di partecipazione di ammissione al Master indirizzata all’Università, anche separata domanda all’Inps, accedendo al sito internet dell'Inps. Le domande dovranno essere inserite, esclusivamente on-line, entro e non oltre il 23 marzo. Per le informazioni di carattere amministrativo relative al Master, ci si può rivolgere all’Ufficio Alta formazione, a Lucia Mattone, Palazzo Zirulia, primo piano, Piazza Università 11, Sassari, telefonando al numero 079/228969, inviando un fax al numero 079/229827, o inviando una e-mail all'indirizzo web lmattone@uniss.it. 