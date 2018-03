Condividi | A.S. 16:18 Momenti di apprensione ad Alghero. Una macchina imbocca la discesa di via Manzoni e anziché fermarsi all’incrocio si schianta sul muretto perimetrale del chioschetto, proprio di fronte al Riservato. Sul posto i soccorsi e la Polizia locale Perde il controllo dell’auto e sfonda il muretto



ALGHERO - Spettacolare incidente nel primo pomeriggio ad Alghero. Una macchina, per cause in corso di accertamento, imbocca la discesa di via Manzoni e anziché fermarsi all’incrocio si schianta sul muretto perimetrale del chioschetto, proprio di fronte al Riservato. Importanti i danni: macchina distrutta e muro sfondato, con tutte le pietre che sono cadute sulla piazzetta del bar sottostante. Sul posto i soccorsi e la Polizia locale.



Nella foto: l’auto interessata dall’incidente



