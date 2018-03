Condividi | Red 21:13 Il Banco di Sardegna Sassari cade 116-93 al Forum di Assago contro l´Armani Olimpia nel match valido per la quinta giornata del girone di ritorno di LbA Basket: Dinamo ko a Milano



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari cade 116-93 al Forum di Assago contro l'Armani Olimpia Milano nel match valido per la quinta giornata del girone di ritorno di LbA. Da domani, lunedì 5 marzo, Devecchi e compagni metteranno nel mirino le prossime due sfide in agenda nelle mura amiche del PalaSerradimigni: mercoledì 7 arriva Le Portel per il match di andata del Round of 16 di Fiba Europe cup, mentre domenica 11, sarà la volta della Vanoli Cremona, nel lunch-match di campionato.



Federico Pasquini manda in campo Spissu, Bamforth, Pierre, Jones e Polonara, coach Pianigiani risponde con Goudelock, Micov, Bortolani, Pascolo e Tarczewski. Partenza di grande energia dei padroni di casa, che mettono a segno un parziale da 14-1. È l’energia di Bostic a sbloccare gli ospiti: canestro and one per il numero 3 biancoblu, che suona la carica ai suoi. I sassaresi risalgono la china con Hatcher, Planinic e Bostic. Cinciarini dall’arco firma vantaggio in doppia cifra, ma Planinic e Bostic accorciano. Ottimo apporto dalla panchina di Tavernari, che bombarda dall’arco: Milano resta in controllo, ma a chiudere il primo quarto c’è il canestro di Bostic (32-23). L’avvio della seconda frazione ha un altro approccio dei sassaresi, che infilano tre bombe, con un super Tavernari al 100percento da tre e Hatcher: il Banco si porta ad un solo possesso di distanza. Bostic è in scia e con il 2+1 firma il sorpasso sassarese. Ma la reazione milanese non si fa attendere: gioco da 3punti di Jerrells e controsorpasso Olimpia. Hatcher firma il 40-40. Milano piazza un break di 12punti, a fermare l’emorragia la tripla di William Hatcher. Gudaitis allunga ancora: al 20’ il tabellone dice 60-45.



Al rientro dall’intervallo lungo, l’Olimpia dilaga ed il Banco non riesce ad invertire l’inerzia. Con un parziale da 31-19, le scarpette rosse scrivono il massimo vantaggio di +26 e restano saldamente in controllo. Dopo 30’, il punteggio è 91-64. Al Banco non basta un Hatcher in grande spolvero per accorciare le distanze, la sfida al Forum si chiude 116-93.



Coach Pasquini commenta a caldo il match: «Siamo mancati nell’approccio a inizio partita e questo ha permesso a Milano di prendere un po’ di margine, Successivamente, si sono alleggeriti mentalmente e questo ha permesso che venisse fuori tutto il loro talento. Noi siamo stati bravi a riportarci in partita facendo quello che dovevamo, trovando una bella reazione con un quintetto dal buon bilanciamento difensivo, ma poi abbiamo mollato a fine del secondo quarto e nel secondo tempo non c’è stata storia. Milano è stata brava a segnare tra terzo e ultimo quarto con continuità sia dentro, sia fuori, per cui prestazione negativa da parte nostra e complimenti a loro. Non ci aspettavamo un approccio così moscio, ora dobbiamo ripartire: sicuramente siamo delusi, non abbiamo il tempo per pensare, dobbiamo andare oltre e focalizzarci sulla sfida di mercoledì. Complimenti a Milano».



ARMANI OLIMPIA MILANO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 116-93:

ARMANI OLIMPIA MILANO: Goudelock 19, Micov 12, Bortolani, Pascolo 4, Tarczewski 16, Kuzminskas 16, Cinciarini 7, Cusin 4, Abass 3, Bertans 3, Jerrells 15, Gudaitis 17. Coach Simone Pianigiani.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu, Bostic 21, Bamforth 13, Planinic 3, Devecchi 3, Pierre 4, Jones 16, Stipcevic 2, Hatcher 18, Polonara, Picarelli, Tavernari 13. Coach Federico Pasquini.

PARZIALI: 32-23, 60-45, 91-64.



Nella foto (di Luigi Canu Ciamillo&Castoria): Josh Bostic in azione Commenti SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari cade 116-93 al Forum di Assago contro l'Armani Olimpia Milano nel match valido per la quinta giornata del girone di ritorno di LbA. Da domani, lunedì 5 marzo, Devecchi e compagni metteranno nel mirino le prossime due sfide in agenda nelle mura amiche del PalaSerradimigni: mercoledì 7 arriva Le Portel per il match di andata del Round of 16 di Fiba Europe cup, mentre domenica 11, sarà la volta della Vanoli Cremona, nel lunch-match di campionato.Federico Pasquini manda in campo Spissu, Bamforth, Pierre, Jones e Polonara, coach Pianigiani risponde con Goudelock, Micov, Bortolani, Pascolo e Tarczewski. Partenza di grande energia dei padroni di casa, che mettono a segno un parziale da 14-1. È l’energia di Bostic a sbloccare gli ospiti: canestro and one per il numero 3 biancoblu, che suona la carica ai suoi. I sassaresi risalgono la china con Hatcher, Planinic e Bostic. Cinciarini dall’arco firma vantaggio in doppia cifra, ma Planinic e Bostic accorciano. Ottimo apporto dalla panchina di Tavernari, che bombarda dall’arco: Milano resta in controllo, ma a chiudere il primo quarto c’è il canestro di Bostic (32-23). L’avvio della seconda frazione ha un altro approccio dei sassaresi, che infilano tre bombe, con un super Tavernari al 100percento da tre e Hatcher: il Banco si porta ad un solo possesso di distanza. Bostic è in scia e con il 2+1 firma il sorpasso sassarese. Ma la reazione milanese non si fa attendere: gioco da 3punti di Jerrells e controsorpasso Olimpia. Hatcher firma il 40-40. Milano piazza un break di 12punti, a fermare l’emorragia la tripla di William Hatcher. Gudaitis allunga ancora: al 20’ il tabellone dice 60-45.Al rientro dall’intervallo lungo, l’Olimpia dilaga ed il Banco non riesce ad invertire l’inerzia. Con un parziale da 31-19, le scarpette rosse scrivono il massimo vantaggio di +26 e restano saldamente in controllo. Dopo 30’, il punteggio è 91-64. Al Banco non basta un Hatcher in grande spolvero per accorciare le distanze, la sfida al Forum si chiude 116-93.Coach Pasquini commenta a caldo il match: «Siamo mancati nell’approccio a inizio partita e questo ha permesso a Milano di prendere un po’ di margine, Successivamente, si sono alleggeriti mentalmente e questo ha permesso che venisse fuori tutto il loro talento. Noi siamo stati bravi a riportarci in partita facendo quello che dovevamo, trovando una bella reazione con un quintetto dal buon bilanciamento difensivo, ma poi abbiamo mollato a fine del secondo quarto e nel secondo tempo non c’è stata storia. Milano è stata brava a segnare tra terzo e ultimo quarto con continuità sia dentro, sia fuori, per cui prestazione negativa da parte nostra e complimenti a loro. Non ci aspettavamo un approccio così moscio, ora dobbiamo ripartire: sicuramente siamo delusi, non abbiamo il tempo per pensare, dobbiamo andare oltre e focalizzarci sulla sfida di mercoledì. Complimenti a Milano».ARMANI OLIMPIA MILANO: Goudelock 19, Micov 12, Bortolani, Pascolo 4, Tarczewski 16, Kuzminskas 16, Cinciarini 7, Cusin 4, Abass 3, Bertans 3, Jerrells 15, Gudaitis 17. Coach Simone Pianigiani.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu, Bostic 21, Bamforth 13, Planinic 3, Devecchi 3, Pierre 4, Jones 16, Stipcevic 2, Hatcher 18, Polonara, Picarelli, Tavernari 13. Coach Federico Pasquini.PARZIALI: 32-23, 60-45, 91-64.Nella foto (di Luigi Canu Ciamillo&Castoria): Josh Bostic in azione