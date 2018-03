Condividi | Red 10:35 Dinamiche simili nelle due Camere. In entrambe, Il Movimento 5 Stelle è il primo partito, mentre la Coalizione di Centrodestra raccoglie complessivamente più voti. Male il Centrosinistra, con il Pd sotto il 20percento ElezioniLive, ecco i dati reali

Vince M5s, Cdx avanti, crolla Pd



ALGHERO - Dinamiche simili nelle due Camere. In entrambe, Il Movimento 5 Stelle è il primo partito, mentre la Coalizione di Centrodestra raccoglie complessivamente più voti. Male il Centrosinistra, con il Pd sotto il 20percento.



Senato della Repubblica (57.354 sezioni su 61.401)

Uninominale.

Centrodestra 10.506.405 voti 37,46%

Movimento 5 Stelle 8.964.425 voti 31,96%

Centrosinistra 6.512.026 voti 23,22%

Liberi e Uguali 929.187 voti 3,31%

Potere al popolo 300.380 voti 1,07%

Casapound Italia 239.212 voti 0,85%

Il popolo della famiglia 196.810 voti 0,7%

Progetto Autodeterminatzione 19.284 voti 0,06%



Proporzionale.

Lega 4.922.385 voti 17,96%

Forza Italia 3.948.531 voti 14,4%

Fratelli d'Italia 1.170.937 voti 4,27%

Noi con l'Italia-Udc 326.775 voti 1,19%

Movimento 5 Stelle 8.701.575 voti 31,75%

Partito Democratico 5.290.048 voti 19,3%

+Europa con Bonino 652.912 voti 2,38%

Italia Europa Insieme 147.398 voti 0,53%

Civica Popolare Lorenzin 138.805 voti 0,5%

Svp-Patt 125.347 voti 0,45%

Liberi e Uguali 890.436 voti 3,24%

Potere al Popolo 289.666 voti 1,05%

Casapound Italia 230.714 voti 0,84%

Il popolo della famiglia 189.243 voti 0,69%

Progetto Autodeterminatzione 18.521 voti 0,06%



Camera dei Deputati (46.901 sezioni su 61.401)

Uninominale.

Centrodestra 9.080.175 voti 37,07%

Movimento 5 Stelle 7.804.412 voti 31,86%

Centrosinistra 5.751.479 voti 23,48%

Liberi e Uguali 850.772 voti 3,47%

Potere al popolo 284.360 voti 1,16%

Casapound Italia 229.7094 voti 0,93%

Il popolo della famiglia 166.763 voti 0,68%

Progetto Autodeterminatzione 16.305 voti 0,06%



Proporzionale.

Lega 4.302.099 voti 18,19%

Forza Italia 3.273.999 voti 13,84%

Fratelli d'Italia 1.022.223 voti 4,32%

Noi con l'Italia-Udc 304.791 voti 1,28%

Movimento 5 Stelle 7.474.700 voti 31,61%

Partito Democratico 4.533.336 voti 19,17%

+Europa con Bonino 629.346 voti 2,66%

Italia Europa Insieme 135.990 voti 0,57%

Civica Popolare Lorenzin 117.801 voti 0,49%

Svp-Patt 104.510 voti 0,44%

Liberi e Uguali 793.724 voti 3,35%

Potere al Popolo 268.397 voti 1,13%

Casapound Italia 217.939 voti 0,92%

Il popolo della famiglia 157.689 voti 0,66%

Progetto Autodeterminatzione 15.391 voti 0,06%



