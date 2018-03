Condividi | Red 9:26 Domani sera, nel Salone dell´ex Seminario, l´Università delle tre Età presenterà “Napoli: Un luogo non comune”, conferenza proposta da Mario Fois, libero professionista e tecnico della fotografia Ute Alghero: Napoli in un clic



ALGHERO – Domani, martedì 6 marzo, alle 16.30, nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari, l'Università delle tre Età di Alghero presenterà "Napoli: Un luogo non comune", conferenza proposta da Mario Fois, libero professionista e tecnico della fotografia.