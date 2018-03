Condividi | A.S. 5:15 Numeri in linea col resto d´Italia nella città di Alghero. Al Senato (53 sez. su 53) 5 Stelle al 42,86%, Cdx 31,66%, Csx 17,47%, Autodeterminatzione e LeU al 2,7%. Il mach alla Camera (53 sez. su 53) va a Mario Perantoni (43,24%), solo seconda l´algherese Maria Grazia Salaris (31,42%), terzo Silvio Lai (Pd) al 17,14% Alghero, Senato e Camera stravince M5s: i dati



ALGHERO - Dati definitivi nella città di Alghero, dove per le politiche 2018 hanno votato 23522 elettori (64.39%). Stravince il Movimento 5 Stelle sia alla Camera che al Senato della Repubblica. Niente da fare per la candidata algherese all'uninominale (Camera deputati), Maria Grazia Salaris, che si ferma col Cdx al 31% (7231 voti). Vola invece Mario Perantoni che si attesta al 43,24%. Male il Partito democratico, per il deputato uscente Silvio Lai 3945 (17,14%). Non sfonda nemmeno il Progetto Autodeterminatzione che segna il 2,72% dei consensi. Stessa scena al Senato: 5 Stelle al 42,86%, Cdx 31,66%, Csx 17,47%. Sotto il 3% anche Liberi e Uguali. Commenti ALGHERO - Dati definitivi nella città di Alghero, dove per le politiche 2018 hanno votato 23522 elettori (64.39%). Stravince il Movimento 5 Stelle sia alla Camera che al Senato della Repubblica. Niente da fare per la candidata algherese all'uninominale (Camera deputati), Maria Grazia Salaris, che si ferma colal 31% (7231 voti). Vola invece Mario Perantoni che si attesta al 43,24%. Male il Partito democratico, per il deputato uscente Silvio Lai 3945 (17,14%). Non sfonda nemmeno il Progetto Autodeterminatzione che segna il 2,72% dei consensi. Stessa scena al Senato: 5 Stelle al 42,86%,31,66%,17,47%. Sotto il 3% anche Liberi e Uguali.