Cappotto M5s: perde anche Fasolino

OLBIA - Mancano ancora i dati definitivi, ma le distanze iniziano a segnare la vittoria. In tutte le nove sfide dirette all'uninominale tra Camera e Senato prevale il candidato del Movimento 5 Stelle. Si profila così un clamoroso cappotto. Da Cagliari, passando per Sassari, Alghero e Porto Torres, fino a Nuoro, Oristano e la Gallura è un monocolore 5 Stelle.



A Cagliari Andrea Mura supera Ugo Cappellacci (che sarà eletto solo grazie al "salvagente" del proporzionale), Pino Cabras vince nel Sulcis, Luciano Cadeddu è nettamente avanti a Oristano. Così come a Sassari l’avvocato Mario Perantoni ha surclassato Maria Grazia Salaris e Silvio Lai, mentre Mara Lapia vince a Nuoro. Quasi certa anche la sconfitta a Olbia dell'unico favorito, Giuseppe Fasolino, al momento in netto svantaggio su Nardo Marino.



Stessa musica per i tre collegi uninominale del Senato. Nel Sud batte tutti Gianni Marilotti, nel collegio Centro vince il commercialista di Nuoro Emiliano Fenu, mentre al Nord la vittoria va a Vittoria Maria Bogo, poetessa di Posada.



