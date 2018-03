Condividi | A.S. 9:15 In attesa dei dati ufficiali con le rispettive ripartizioni nazionali sul proporzionale, la Sardegna conta già 19, tra Deputati e Senatori eletti sicuri in Parlamento: Ecco tutti i nomi Ecco i primi 19 Parlamentari sardi



CAGLIARI - In attesa dei dati ufficiali con le rispettive ripartizioni nazionali sul proporzionale, la Sardegna conta già 19, tra deputati e senatori eletti in Parlamento. Coi Cinque Stelle tornano a Montecitorio Emanuela Corda e Andrea Vallascas, più la dem Romina Mura. Sempre alla Camera approda, seppur sconfitto all'uninominale, anche l’ex governatore di Forza Italia Ugo Cappellacci.



Dal collegio del Centro-Nord, quello del triangolo Sassari, Alghero e Porto Torres, sbarcano a Montecitorio tre neodeputati: i consiglieri regionali Gavino Manca (Pd), Pietro Pittalis (Forza Italia), Alberto Manca (5 Stelle). Sono tre anche gli eletti sicuri al Senato: agli uscenti Giuseppe Luigi Cucca (Pd) ed Emilio Floris (Forza Italia), si aggiunge Ettore Licheri (5 Stelle), avvocato di Sassari.



A loro si aggiungono i 9 parlamentari monocolore 5 Stelle vittoriosi nei rispettivi collegi uninominali di Camera e Senato [Andrea Mura, Pino Cabras, Luciano Cadeddu, Mario Perantoni, Mara Lapia e Nardo Marino per quanto riguarda Montecitorio. Gianni Marilotti, Emiliano Fenu e Vittoria Maria Bogo a Palazzo Madama.